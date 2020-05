Cumponì ha l'autodidact Hans Lanicca ca. 60 chanzuns e quai ord in basegn pratic per ses chors en Tumleastga e Mantogna. Chanzuns da furma simpla, bain chantablas per «ses purs», sco el ha ditg en ina intervista cun RTR il 1986. Dasperas ha el anc tschentà u arranschà da quai da 40 chanzuns per ses chor da Preaz/Präz, per il Männerchor Heinzenberg e per il Talverein Domleschg e sa chapescha era per ses scolars a Masein e Tusaun.

Naschì è Hans Lanicca sco figl da purs ils 9 da matg 1920 a Präz. Mort ils 19 da favrer 2008 a Fürstenaubruck. Las pli enconuschentas chanzuns dad el èn: Steilas, Suns e tuns dil cor, Segner, mussa nus la veia, Da rendieu ed I han der lieb leng Summer.

L'Artg musical sa regorda da Hans Lanicca che ha dà buns impuls al chant da chors là en la val e che ha era promovì il chant en scola ed è stà fitg engaschà en la Scola da musica da Tusaun e conturn.

Redacziun: Giusep G. Decurtins