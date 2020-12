Las quatter magistras Andrea Kobler, Anna Jemmi, Karin Peng e Flavia Walder han gì tuttas il medem giavisch: realisar novas chanzuns, legras, divertentas, pfiffigas en rumantsch per il mintgadi en scolina, scola (stgalim bass) u per chantar a chasa en famiglia. Or da quest motiv han ellas translatà en rumantsch il med d'instrucziun tudestg d'Eva e Katrin Zihlmann numnà Hoppelihop e producì ensemen cun RTR in disc cumpact. Quels dis è il disc cun quellas 20 chanzuns per uffants da 4-8 onns cumparì ed è uss en vendita. En l'Artg musical preschenta Flavia Walder l'idea e realisaziun da quest project. Aposta per questas registraziuns fatgas la fin da fanadur si Sevgein en halla polivalenta ha ella dirigì ina gruppa pli pitschna (12 chantaduras ed in chantadur) da ses Chor d'affons da Sumvitg. Hoppelihop – in bel regal per Nadal!

Ils titels en l'emissiun TITEL INTERPRET CUMPONIST Nervus pervia dil Sontgaclau Chor da project: Hoppelihop cun Flavia Walder Eva&Katrin Zihlmann / Karin Peng Rap dil biendi Chor da project: Hoppelihop cun Flavia Walder Eva&Katrin Zihlmann / Flavia Walder Hoppelihop, dai vinavon Chor da project: Hoppelihop cun Flavia Walder Eva&Katrin Zihlmann / Anna Jemmi Calender d'advent Chor da project: Hoppelihop cun Flavia Walder Eva&Katrin Zihlmann / Anna Jemmi Badi-Baby Chor da project: Hoppelihop cun Flavia Walder Eva&Katrin Zihlmann / Karin Peng Nus mein egl uaul Chor da project: Hoppelihop cun Flavia Walder Eva&Katrin Zihlmann / Andrea Kobler Fom sc'in uors Chor da project: Hoppelihop cun Flavia Walder Eva&Katrin Zihlmann / Andrea Kobler Hoppelihop, cul fazalet Chor da project: Hoppelihop cun Flavia Walder Eva&Katrin Zihlmann / Anna Jemmi Um da neiv Chor da project: Hoppelihop cun Flavia Walder Eva&Katrin Zihlmann / Anna Jemmi Miur, miuretta Chor da project: Hoppelihop cun Flavia Walder Eva&Katrin Zihlmann / Jemmi-Kobler-Peng-Walder Erizun Pix Chor da project: Hoppelihop cun Flavia Walder Eva&Katrin Zihlmann / Rilana Cadruvi Neu bauet Chor da project: Hoppelihop cun Flavia Walder Eva&Katrin Zihlmann / Anna Jemmi Musica da tscheiver Chor da project: Hoppelihop cun Flavia Walder Eva&Katrin Zihlmann / Andrea Kobler La glimaia Chor da project: Hoppelihop cun Flavia Walder Eva&Katrin Zihlmann / Andrea Kobler Pè-Schni-Kla Chor da project: Hoppelihop cun Flavia Walder Eva&Katrin Zihlmann / Flavia Walder En Galilea a Nazaret Ensemble deCanto tradiziunal arr: Gion Giusep Derungs Dad ena frastga nescha Ensemble deCanto tradiziunal arr: Gion Giusep Derungs Spindrader, vea giu tar nous Ensemble deCanto tradiziunal arr: Gion Giusep Derungs Der einsame Hirte Cerchel musical dalla Surselva James Last arr: Corsin Tuor