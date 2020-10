L'Artg musical cun duas tematicas: Chant per Numnasontga ed Ils Grischuns & kontra.cant – in concert.

Primo: Chant e musica per oz, Numnasontga. Nus udin: La Ligia Grischa, las dunnas dal Chor svizzer da giuvenils, il cantus firmus surselva, la Brass band sursilvana ed il Cerchel musical dalla Surselva.

Secundo: Ils Grischuns, in quartet dubel viril fundà 2019 da Raymund Decasper. Ils 8 chantadurs (5 dal Surmir e 3 da Cuira) chantan sut la batgetta da Christoph Anzböck, in giuven musicist da Vienna spezialisà sin musica veglia e da baselgia. 2012 ha Flavio Bundi da Glion fundà ses chor da project kontra.cant. Questa furmaziun tgira surtut la chanzun rumantscha ed en spezial las cumposiziuns da ses dirigent Flavio Bundi. En il concert dals 22 d'avust 2020 a Savognin en la baselgia da sogn Martegn han las duas furmaziuns interpretà ovras da Flavio Bundi, Gion Antoni Derungs, Eugen Meier, Giusep Sialm, Alvin Muoth, Ernst Broechin e Ludwig van Beethoven. Communablamain han ellas ed els lura chantà: Sancta Maria da Johannes Schweitzer, Clera notg da Gion Duno Simeon e la populara Tutta nana tgu en in arranschament da Gion Antoni Derungs. L'Artg musical porta parts da quest concert.