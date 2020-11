Martina Linn da la La Punt-Chamues-ch ha cumenzà cun musica populara e jodlar ed è uss da chasa en il pop, blues e folk. Cun 16 onns ha ella cumponì sias emprimas chanzuns ed accumpignà quellas cun la ghitarra. Suenter la matura va ella a Luzern a studegiar musica. Là fa ella enconuschientscha cun divers musicists e 2013 cumpara ses album da début She Is Gone. Dus auters suondan: Pocket of Feelings (2015) e Win What Yesterday Lost (2019). Ed era concerts en Svizra, Germania ed Austria. Martina Linn ha dentant mai emblidà sias ragischs engiadinaisas. Quai ha il concert dals 22 d'october 2020 a Segl en Engiadina documentà a moda surprendenta. Chanzuns popularas rumantschas e chanzuns rumantschas daventadas popularas han furmà il nuschegl dal program. Martina Linn (chant, ghitarra, clavazin e moderaziun), Selina Cuonz (arpa) e Clemens Kuratle (percussiun e clavazin) – in event en in bun spiert rumantsch registrà da RTR. L'Artg musical porta parts lunderô.

Ils titels en l'emissiun Titel Interpret Cumponist Il bös-ch rumantsch (Di'm est tü amo qua?) Martina Linn & band Linard Bardill / Madlaina Stuppan La mulinera Martina Linn & band Artur Caflisch Ave Maria Martina Linn & band Martina Gemassmer / Artur Caflisch Utuon Martina Linn & band Peider Champell / Artur Caflisch November Martina Linn & band Martina Gemassmer / Artur Caflisch Summer's End Martina Linn & band Martina Linn Downtown train Martina Linn & band Tom Waits Hailing Distance Martina Linn & band Martina Linn Saira per saira Martina Linn & band tradiziunal Il bal da scarafags Martina Linn & band Anny Roth-Dalbert / Artur Caflisch Il cumün in silenzi Martina Linn & band Tumasch Dolf / Peider Lansel Dorma bain Martina Linn & band Nuot Vonmoos / Andrea Bezzola La randulina ( Sch'eu füss 'na randulina) Martina Linn & band tradiziunal La sera sper il lag Martina Linn & band Gion Balzer Casanova / Flurin Camathias