Ils 4 da schaner 2021 èsi 120 onns dapi la naschientscha da Nuot Vonmoos – il magister, chantadur, dirigent, organist e cumponist ladin. Naschì è el a Vnà (Engiadina Bassa). Mort è el ils 16 da schaner 1973 a Puntraschigna. 1920 fa Nuot Vonmoos la patenta da magister a Cuira. Suenter in curt temp a Flem sa chasa el definitivamain a Puntraschigna. 45 onns suna el là l'orgla da baselgia, dirigia divers chors da cumün e da la regiun. Nuot Vonmoos è era stà conredactur da la Guardia Grischuna, da la Laudinella e da cudeschs da chant per la scola. Ed el è stà l'emprim Rumantsch en la Cumissiun da chant federala (1955-1973).

Oz è Nuot Vonmoos surtut enconuschent sco cumponist da chanzuns per uffants, per chor maschadà e viril. Sias cumposiziuns mussan ch'el n'ha mai snegà sias profundas ragischs ladinas. L'ésprit da sia musica è – sper ina lingia melodica filigrana ed armonias cleras – surtut il cantabile. A mia Rezia, Mia marusa, T'algordast, Meis cumünet, Increschentüm – tut chanzuns che vegnan anc oz chantadas cun anim e gust. Ses dus vers hits èn «Cur chi vain la not» e «Buna not, dorma bain». L'Artg musical porta in'emissiun ord noss archiv – fatga da Men Steiner l'onn 2001 per il 100avel da Nuot Vonmoos.