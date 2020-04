1942 – cun 82 onns è Otto Barblan sa retratg sco organist da la catedrala Saint-Pierre a Genevra. Ses ultim giavisch: far in davos viadi en sia patria pli stretga – l'Engiadina. Quel giavisch n'è betg ì en vigur. In onn pli tard, ils 19 da december 1943 mora el a Genevra. Naschì è Otto Barblan ils 22 da mars 1860 a S-chanf, damai uss avant 160 onns. Motiv per l'Artg musical da sa regurdar dal Ladin Otto Barblan, l'organist da la catedrala da Genevra, là professer da musica al conservatori, dirigent da plirs chors, cumponist, burgais d'onur da la citad e dr.h.c. da l'universitad da Genevra. Otto Barblan – senza dubi ina da las pli marcantas persunalitads da la musica betg mo indigena rumantscha, mabain svizra. In che n'ha dentant mai emblidà sias ragischs rumantschas.

Redacziun: Giusep G. Decurtins