Paul Juon, in cumponist da renum internaziunal cun ragischs grischunas – oriund da Masein. In sa vesair el sco fegl perdì. Ses tat Simon Juon era emigrà a Kuldiga en la Lettonia d'ozendi. Paul Juon è naschì 1872 a Moscau. Sias staziuns: vivì e studegià là musica, lavurà il bler da sia vita a Berlin, vegnì sco um pensiunà en Svizra e mort qua a Vevey, ils 21 d'avust 1940 – pia ussa avant 80 onns.

Paul Juon - era numnà il Brahms russ - è senza dubi in dals gronds Grischuns en il sectur da la musica. Ses relasch dumbra 99 ovras cun numer dad opus: musica per clavazin e cameristica, concerts, ina sinfonia, musica da scena, ovras per orchester e chanzuns da solo. E Paul Juon ha era publitgà plirs cudeschs da teoria da musica, ed el ha scrit l'emprima biografia en tudestg da Tschaikowsky.