Naschì 1920: L'Artg musical sa regorda da quatter persunalitads cun gronds merits per il chant e lamusica. Vico Torriani (1920-1998, creschì si per part a San Murezzan) – chantadur, actur da film, showmaster ed editur da cudeschs da cuschinar – strusch in auter Svizzer ha fatg ina tala carriera internaziunala. Vic Handry (1920-2014, Tujetsch/Schaffusa) – poet e scriptur. Hans Lanicca (1920-2008, Präz) – cumponist e dirigent. Josias Jenny (1920-1989, Arosa) – ina figura marcanta en il mund da la musica da ländlers svizra.

Redacziun: Giusep G. Decurtins