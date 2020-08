Naschì 1920: L'Artg musical sa regorda da quatter persunalitads cun gronds merits per il chant e lamusica. Vico Torriani (1920-1998, creschì si per part a San Murezzan) – chantadur, actur da film, showmaster ed editur da cudeschs da cuschinar – strusch in auter Svizzer ha fatg ina tala carriera internaziunala. Vic Handry (1920-2014, Tujetsch/Schaffusa) – poet e scriptur. Hans Lanicca (1920-2008, Präz) – cumponist e dirigent. Josias Jenny (1920-1989, Arosa) – ina figura marcanta en il mund da la musica da ländlers svizra.

Ils titels en l'emissiun Titel Interpret Cumponist Allegra-Allegra Vico Torriani e seis cumpagns engiadinais Vico Torriani / Burtel M. Bezzola Quatter, tschinch o ses o set Vico Torriani e seis cumpagns engiadinais Men Rauch / Peder Campell Ei neiva e Primavaun Chor mischedau Sedrun Giusep Huonder / Vic Hendry Dis da matg Chor viril Laax Gion Giusep Derungs / Vic Hendry Flur da graun Chor mischedau Suraua (dunnas) Gion Giusep Derungs / Vic Hendry La vet'entira Chor viril Trin Gion Giusep Derungs / Vic Hendry Cun in cofretgel Chor mischedau Suraua Gion Giusep Derungs / Vic Hendry Steilas Chor viril Lumnezia Hans Lanicca / Flurin Darms Suns e tuns dil cor Chor mischedau Schlans Hans Lanicca / Flurin Darms I han der lieb leng Summer Bündner Jugendchor Hans Lanicca / Christian Caflisch Aalt Rhiwald Bündner Jugendchor Hans Lanicca / Max Hansen Segner, muss'a nus la veia Chor viril Mantogna / Männerchor Heinzenberg Hans Lanicca /Gion Mani Prescht vean la parmavera Chor viril Mantogna / Männerchor Heinzenberg Hans Lanicca / Anna Capadrutt Dr Valser-Hans, Schottisch Josias Jenny & Rolf Hess Josias Jenny Ab die Post! Schottisch Schanfigger Ländlerquintett Josias Jenny Dr Geissapeter, Polka Schanfigger Ländlerquintett Josias Jenny