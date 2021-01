L'emprim Artg musical porta chant e musica che RTR ha registrà l'onn passà e quai malgrà in temp tut auter che ideal per questa cultura. Nus udin:

* Alexi e Marcus cun titels dal nov disc cumpact L'alva

* Johann S. Bach a Sent – in insatg dal concert d'Alena Cherny e l'orchester Le Phéni

* il Chor da giuvenils grischun cun trais novas registraziuns

* Flurina e Janic Sarott e dus titels da lur novissem disc cumpact Patria

* insatgs da la producziun Hoppelihop – chanzuns per uffants interpretadas dad ina gruppa dal Chor d'affons Sumvitg cun Flavia Walder

* Domenic Janett, il clarinettist sco chantadur dal Ferm tabac – impressiuns dal concert cun Ruedi Lutz a Sent

* E dus titels dal concert da kontra.cant ed Ils Grischuns a Savognin