Per nus Rumantschas e Rumantschs muntan chant e musica identitad. Promover, tgirar e collectar quai è in dals pensums da RTR. Dapi 35 onns fa RTR quai en atgna reschia. Bain in motiv da guardar enavos? E gist quai fa l'Artg musical.

Sut il titel Nostalgia porta el en in'emprima part registraziuns fatgas da RTR ils onns 1985 fin 87 e quai cun furmaziuns pitschnas, gruppas e cun solistas e solists. Nus udin:

Quartet instrumental Trun

Tamburs Mustér

Chapella Colani

Quartet dubel Scola chantunala Cuira

Ländlerkapelle Weber-Auer

Retuorn 85

Ils Furbazs

Soras Scherrer e

Resuns dil Rein Tujetsch

Lura las solistas, ils solists: Giuanna Caduff – Claudio Steier, Jachen e Curdin Janett, Ulrica Vital – Aita Biert, Remo Arpagaus e Christian Cantieni.