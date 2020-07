Per nus RumantschAs muntan chant e musica identitad. Promover, tgirar e collectar quai è in dals pensums da RTR. Dapi 35 onns fa RTR quai en atgna reschia. Bain in motiv da guardar enavos? E gist quai fa il «Artg musical».

Sut il titel Nostalgia porta el en ina terza part registraziuns fatgas da RTR ils onns 1992-99 e quai cun furmaziuns pitschnas, gruppas e cun solistas e solists.

Nus dudin: Cerchel musical dalla Surselva, Quartet dubel Scola chantunala Cuira, Semi-Dixie-Band, Capella Vorab Flem, Las Lodolas San Murezzan, Soras Scherrer Trun, Carli Elvedi & Gion Antoni Derungs, Alice Darms, Mario Pacchioli cun Clau Scherrer ed Eric Christen, Philipp Gschwend & Rinaldo Camathias cun Gion B. Casanova, Stefania Huonder & Ute Stöcklin, Mario Camartin & Leo Simonet.