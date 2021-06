L'Artg musical porta chant e musica per dis pli chauds e gratulescha ad Arnold Spescha!

Chant indigen e musica per part estra – ovras che dechantan la stagiun nua che la natira ha perdunanza. Quai è ina part da lArtg musical. Ordavant dirigia Arnold Spescha sia Stadtmusik Chur. 12 onns ha el manà cun passiun quella furmaziun da qualitad, da quel temp bain la musica la pli enconuschenta e profilada en il Grischun. Dals 1978 datescha ina platta fonografica cun 10 titels che tanschan dal marsch tar il dixie, dal solo fin tar musica mexicana. Nus udin dus: Le Rêve Passe, in marsch da concert ed il medley Mexican Trumpets cun ils dus solists Walter Villiger e Bernard Vinzens. Arnold Spescha – 22 onns è el stà il president da la cumissiun da musica da lUniun chantunala da musica dal Grischun. In da ses accents principals durant quest temp: la scolaziun da vice dirigents e dirigents. Oz, ils 13 da zercladur sa nos Arnold festivar ses 80avel. Cordiala gratulaziun!