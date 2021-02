La Musica da Domat è vegnida fundada 1803. 217 onns pli tard, el settember 2020, ha il dirigent Gian Stecher registrà cun quella furmaziun ovras per in disc cumpact. Viva la Musica da Domat – uschè sa numna quai DC che mussa in bel tagl tras il repertori vegl e nov. L'Artg musical porta tschintg titels: Musica da Domat 2020, Napoli, Swiss-Medley, Dorma bain e Swedish Folk Song O Lord My God. Daspera sunan diversas musicas dal militar svizzer ovras cun ina relaziun tar il Grischun, tar la Rumantschia sco: Da mia patria, Di per di, Viva Obersaxen, in marsch da Rafael Camartin da Breil ed ils renumà marschs: Diavolezza, San Carlo, Arosa e Viva la Grischa! Per finir interpretescha la Brass Band sursilvana la trista chanzun d'Otto Camenisch e sur Gion Cadieli tschentada per brass band da Gion Andrea Casanova e Corsin Tuor Sun sin finiastra tut persuls e mirel o el stgir (Has buca mumma pli).

Ils titels en l'emissiun TITEL INTERPRET CUMPONIST Musica da Domat 2020, marsch Musica da Domat Roman Stecher arr: Gian Stecher Napoli, Euphonium-Solo Michael Husner & Musica da Domat Herman Bellstedt artr: Geoffrey Brand Swiss-Medley Solists + Musica da Domat trad. arr: C.hr.Walter istr. Gian Stecher Dorma bain (Buna not, dorma bain) acavoce & Musica da Domat N. Vonmoos/A. Bezzola arr: Gian Stecher Viva Obersaxen, marsch Mil Spiel Geb Inf Br 12 Rafael Camartin Da mia patria Rekrutenspiel Schweizer Militär 16-3/2015 tradiziunal arr: Corsin Tuor Diavolezza, marsch Rekrutenspiel Schweizer Militär 16-3/2015 Adolf Künzle San Carlo, marsch Rekrutenspiel Schweizer Militär 16-3/2015 Oscar Tschuor Di per di Rekrutenspiel Schweizer Militär 16-3/2015 Christian Müller arr: Bela Barint & Corsin Tuor Arosa, marsch Rekrutenspiel Schweizer Militär 16-3/2015 Oscar Tschuor Has buca mumma pli Brass Band Sursilvana Otto Camenisch arr: Gion A. Casanova & C. Tuor Swedish Folk Song 'O Lord My God' Musica da Domat tradiziunal arr: Peter Graham Viva la Grischa! Marsch Mil Spiel Geb Inf Br 12 Ernst Lüthold