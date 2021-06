L’atun passà ha l’artista Bibi Vaplan lantschà in project ambizius. La «Popcorn Opera», che vegn realisada en plirs pass e che cuntegn blers elements creativs: musica, videos, gieus e litteratura ed in mini-festival

Bibi Vaplan aveva fatg il 2020 ina sort da pausa creativa, lura è ella returnada cun gronds plans. Realisar in project che duai procurar per mirveglias e buccas avertas. L’artista engiadinaisa che viva en Lumnezia aveva ramassà bleras ideas per acziuns, eveniments ed er per musica nova: la Popcorn Opera. Quella ha ella lantschà l’atun passà:

Plaun a plaun ha ses project lura survegnì schlantsch, l'interess è creschì, pero ella ha er badà ch'i dovra in pau temp. Cun ils resultats e quai ch'è capità è ella cuntenta, surtut che la vita dals dus vadels Roccobello e Leon ha pudì vegnir prolungada per 250 dis, grazia a sia acziun «Extra Life».

Il project «Popcorn Opera» cuntegn però anc bler auter: creaziuns da tut ils geners, musica, litteratura e mini-festivals. E l’emprima fasa è er stà in pau in’emprova:

Captain Flamingo

Uss datti il proxim pass, ina chanzun nova cun in protagonist zunt interessant e traglischant.

La chanzun da «Captain Flamingo» cumpara quest venderdi ed è d’udir gia uss exclusivamain sin las undas da RTR. En la rait datti lura er il video che accumpogna la chanzun.

Las proximas acziuns dal project «Popcorn Opera»

Gia uss datti bleras ideas per la cuntinuaziun dal project, per exempel in gieu da video – ed in pèr da quellas vegnan a daventar bain spert realitad.