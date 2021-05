Bob Dylan ha 80

In fenomen e misteri che ha laschà ses fastizs, er en Rumantschia

Bob Dylan, l'artist e profet misterius e singular, ha 80. Per ses anniversari datti puspè bleras emprovas da declerar e scuvrir si'ovra e sia impurtanza. Ch'el ha influenzà ina generaziun entira è evident, e quai è er capità tar nus.

El ha exprimi enorm ferm las robas da quels onns 60 e 70, senza sa laschar metter sco manader dad ina direcziun.

Paulin Nuotclà e l'influenza da Dylan

Il chantautur engiadinais è sta fermamain impressiunà dal musicist e poet Bob Dylan. Sia moda da s'exprimer, da sunar, sia poesia:

Er la generaziun pli giuvna ha scuvert il musicist e poet. La fascinaziun resta fin ozendi, er tar Pascal Gamboni.

La via da Bob Dylan

Robert Allen Zimmerman è naschì ils 24 da matg 1941 a Duluth, Minnesota, ina citad pauc interessanta - e nagin avess spetgà ch’el daventess in dals musicists e poets ils pli impurtants dals ultims 60 onns, purtader dal premi Nobel ed icona per ina generaziun entira, er per Robert Grossmann, musicist e cumponist american che viva dapi blers onns en il Grischun:

«Blowin‘ In The Wind» e «Like A Rolling Stone»

Cun quests tocs e blers auters ha el influenzà ina generaziun entira ed er la musica dal 20avel tschientaner, ha vendì sur 100 milliuns portatuns – ed il 2016 ha el survegnì il premi Nobel da litteratura.

Ina vita plain auts e bass

En sia carriera hai però da blers temps da success e da crisa. Cur ch’el metta da la vart la ghitarra accustica e cumenza a far dapli musica da rock reageschan ils fans cun indignaziun. Il 1966 ha el in grev accident da moto e tut il travasch pervi dal success al strapatschà talmain ch’el sa retira per in pèr onns.

Dapertut è el dachasa

Dylan ha fatg adina puspè excursiuns musicalas. Dal folk al rock, da la musica cristiana al country e dal gospel al jazz. Dad el datti sur 500 chanzuns e quellas vegnan er interpretadas d’artistas e bands da tut il mund. Remartgabel è er ses timing:

La poesia da Bob Dylan

Ils texts da sias chanzuns pon esser simpels ed er cumplitgads, poetics e forsa er senza grond senn. Perquai datti millis da Dylanologs ed anc dapli provas da scuvrir ed analisar il cuntegn. Ad el po quai esser tuttina:

«Mias chanzuns èn mia musica persunala – e betg occurrenzas cuminaivlas»

Ils ultims onns ha el registrà divers discs cun chanzuns classicas dal «Great American Songboook» - e l’onn passà ha el a la fin puspè preschentà in disc cun atgnas chanzuns: «Rough And Rowdy Ways» cun tuns da jazz, swing, country e blues. In album che ha consolà ils fans da Dylan.

Da Bob Dylan datti 39 albums da studio, numerusas cumpliaziuns, albums best of e surtut er las «Bootleg Series» cun plunas material da studio e chanzuns inedidas.