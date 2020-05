Sin pista eran Toni Sailer, Bernhard Russi, Karl Schranz e Franz Klammer emprima classa. Medaglias e titels senza fin ed in plaschair da vesair els durant ina cursa. Suenter lur carriera da sport han els empruvà da sa profilar en il mund da la musica. Medaglias na datti però naginas. In dals emprims skiunzs che ha chantà è sta Karl Schranz. Il 1967 chanta el «Toi, toi, toi». Nagin hit ed ozendi ina raritad.

Ina bella truvaglia datti da la naziunala svizra da skis. Il 1977 chantan Marie Theres Nadig, Walter Tresch, Heini Hemmi, Lise-Marie Morerod e collegas per ina reclama dad ina bavronda svizra. Er quella chanzun ha manchentà il pass en las paradas, è però daventada cult.

L’onn 1978. Bernhard Russi, skiunz prominent e campiun mundial, emprova da far ina segunda carriera, sco chantadur. Cun sia chanzun «Winter isch kei Winter ohni Schnee» sa preschenta el a la televisiun. Sco chantadur è el però in pèr meters sper la lingia ideala, e per fortuna, per el – e per nus, ha el sa concentrà pli tard sin la lavur sco co-commentatur ed architect da pistas.

Er Vreni Schneider, che ha gudagnà 3 giadas aur a campiunadis mundials ed a gieus olimpics, ha ristgà il pass en l’affar da musica. Il 2012 registrescha ella «Ä Gruäss us dä Bergä», per la parada da hits na basti dentant betg.

In dals paucs che han success è Hansi Hinterseer. El ha fatg carriera sco chantadur da schlagher popular, ha registrà dapi il 1994 25 discs, ha vendì sur 7 milliuns discs ed è sta giast permanent en il «Musikantenstadel».