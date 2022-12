Purschida singulara da Radiotelevisiun Svizra Rumantscha. Nus mettain a disposiziun noss persunal e nossa tecnica per registrar chors e chapellas da musica populara ils 25 e 26 da mars 2023 e per societads da musica e chapellas ils 15 e 16 d'avrigl 2023. Detagls e formulars d'annunzia qua sut.

Per actualisar e cumplettar l’archiv da musica vul RTR porscher la pussaivladad a chors e musicas (pitschnas e grondas) da far registraziuns da repertori gratuitas. Nus na vulessan betg mo registrar il tun, mabain er avair a disposiziun maletgs da Voss’uniun cun far in video da Vossa registraziun.

audio RTR registrescha Vossa musica 03:59 min, ord RTR Audio dals 05.12.2022. laschar ir. Durada: 3 minutas 59 Secundas.

L’idea: RTR s’installescha en ina localitad (baselgia, sala etc.) e las uniuns interessadas vegnan là per registrar ina fin trais chanzuns u tocs musicals. Nus essan conscient ch’il lieu da registraziun fixà è il pli adattà per las uniuns en il conturn, perquai èsi previs da far pliras da quellas acziuns sur plirs onns en differentas regiuns grischunas. Natiralmain pon uniuns, ch’èn pli lunsch davent dal lieu da registraziun, er s’annunziar e cumbinar quai eventualmain gist cun in viadi da l’uniun.

Registraziun per chors

Per dar l’entschatta a questa purschida avain previs registraziuns cun chors e furmaziuns da musica populara. La data: fin d’emna dals 25 e 26 da mars 2023. Las emprimas registraziuns da questa nova purschida per chors e chapellas èn previsas u en la baselgia da Trin u en ina da las duas baselgias a Flem.

L’idea è ch’ils chors interessads preparan 1-3 chanzuns (sche pussaivel chanzuns novas u chanzuns che n'èn anc betg vegnidas registradas, nagins «semperverds» da chanzuns rumantschas). Fitg gugent avessan nus er chanzuns sacralas (chorals u chanzuns en pliras vuschs ed en spezial chanzuns per il temp da Pasca).

Annunzia per chors Avrir la box Serrar la box Ponderai, decidì e s’annunziai fin il pli tard ils 15-01-2023 per la registraziun dals 25 e 26 da mars 23 cun il formular qua sut u cun in mail a redacziunmusica@rtr.ch (IMPURTANT: inditgar num dal chor u da la chapella, dumber commembras e commembers, persuna da contact cun numer da telefon)

Data da registraziuns per musicas instrumentalas

Per las musicas instrumentalas avain fixà il datum dals 15 e 16 d'avrigl 2023. Las registraziuns èn planisadas en la halla plurivalenta a Zernez. Nus spetgain da las musicas instrumentalas e chapellas popularas medemamain da preparar tocs curts e divertents che n'èn betg gia vegnids registrads. Per plaschair naginas ovras concertantas, mabain tocs da 3-4 minutas. Er qua na vulain nus nagins semperverds (sco per exempel «San Carlo» u «Malojawind» etc.).