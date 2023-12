1 / 3 Legenda: Cher Cher a la premiera dal film «Chevalier» a Los Angeles. Keystone 2 / 3 Legenda: Udo Jürgens Udo Jürgens il 2009 al concert da cumenzament da sia «Einfach ich – Tour» a Berlin. Keystone 3 / 3 Legenda: Bon Jovi Bon Jovi al iHeart Radio Music Festival 2012 a Las Vegas. Keystone

Cher cun ses emprim album da Nadal – «Christmas»

58 onns ha il mund stuì spetgar enfin che Cher ha quest onn decidì da tuttina producir in album da Nadal. El è vegnì publitgà avant circa in mais ed è il 27avel album da studio da la chantadura renumada da California. Ella ha tranter auter collavurà cun Stevie Wonder, Darlene Love, Michael Bublè, Cyndi Lauper e perfin cun il rapper american Tyga. L’album ha cuntanschì il 12avel plaz dals Billboard Charts top albums da Nadal (Top Holiday Albums).

En in’intervista ha la Cher tradì ch’ella n’ha mai vulì far in album da Nadal. Ed ella haja detg ch'ella veglia far in album da Nadal da Cher, e betg da nossas mammas ni tattas.

Jau n’hai betg vulì chantar chanzuns sco «Clara notg de Nadal» ed uschia vinavant, ch’èn gia vegnidas chantadas meglier da megliers artists ed artistas che jau per quest specific stil da chanzuns. Uschia hai jau simplamain tschernì chanzuns che ma plaschan.

Udo Jürgens – «Die schönsten Lieder zur Weihnachtszeit»

En tut cuntegn l’album dad Udo Jürgens trais discs cun 55 chanzuns en tschintg linguas. Tranter auter classichers da Nadal tudestgs ed internaziunals, mo era atgnas creaziuns. Igl è ina rimnada da chanzuns veglias e registraziuns nunpublitgadas dal chantadur tudestg ch’è mort avant nov onns. Avant dus onns è l’ultim album «Da capo, Udo Jürgens – Stationen einer Weltkarriere» vegnì publitgà. Sumegliant sco tar l’album actual da Nadal na sa tracti betg dad in Greatest-Hits album, mabain da regurdanzas persunalas da l’artist e sia carriera musicala.

Udo Jürgens Avrir la box Serrar la box Num civil: Jürgen Udo Bockelmann

Naschì: 30-9-1934 a Klagenfurt am Wörthersee, Austria

Mort: 21-12-2014 a Münsterlingen, Svizra

Las pli renumadas chanzuns: «Griechischer Wein», «Aber bitte mit Sahne», «Ich war noch niemals in New York», «Warum nur, warum (Walk away)», «Mit 66 Jahren»

Portatuns vendids durant sia carriera: 105 milliuns

Bon Jovi cun la nova single «Christmas isn't Christmas»

Avant trais onns aveva la band americana publitgà lur 15avel album da studio che sa numna «2020». Il medem onn ha la gruppa registrà la EP «A Jon Bon Jovi Christmas» cun trais covers da classichers da Nadal. La nova chanzun «Christmas isn’t Christmas» ha il musicist da New Jersey scrit per sia famiglia. Sin Youtube ha il rockstar partì in curt video, nua ch’el discurra davart la chanzun.

El haja scrit la chanzun avant dus onns. Ses geniturs sajan vegnids malsauns e questa chanzun saja stà in regal dad el a sia famiglia. El di che la famiglia n’haja betg pudì esser ensemen fisicamain da Nadal, mabain be en lur memoria, en lur patratgs e lur uraziuns. Uschia è il messadi da la chanzun naschì, numnadamain «Christmas isn’t Christmas without you» – «Nadal n’è betg Nadal senza tai.»

65 onns fin tar il success

La chantadura americana Brenda Lee aveva be 13 onns cura ch’ella ha registrà ses hit da Nadal «Rockin’ Around The Christmas Tree». Dapi la publicaziun 1958 è la chanzun cumparida pliras giadas en las paradas da hits. Per exempel 1990 tras il film da success «Kevin – Allein zu Haus». Là è la chanzun d’udir durant che l’actur principal Macaulay Culkin sauta enturn il pignol da Nadal. Uschia ha quai hit da Nadal lura era puspè chattà la via en ils radios internaziunals.

Sco la chanzun da Brenda Lee daventa suenter decennis anc in hit da numer 1

Ses pli grond success festivescha Brenda Lee dentant la fin dal 2023. Per il giubileum da 65 onns da «Rockin’ Around The Christmas Tree» ha ella registrà in video. Quel ha gì talmain success ch’ella ha per l’emprima giada dumagnà il pass sin l’emprim plaz da la parada dad hits americana. In record che Mariah Carey aveva fin uss – dentant cun «mo» 25 onns da la publicaziun fin il pass sin l’emprim plaz.