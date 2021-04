La contribuziun litterara da la citad da Cuira va quest onn al musicist da jazz Luca Sisera. Quai ha decis il cussegl da la citad da Cuira. El undrescha il bassist per sia cumposiziun dal project «Clutch Company». En quest project vul Sisera laschar fruntar ses quintet da jazz «Roofer» sin in orchester classic. Il project duai unir artistas ed artists da differents geners. Preschentar questa cumposiziun vul Sisera en collavuraziun cun la kammerphilharmonie grischun e l'uniun JazzChur il settember dal 2022.

Luca Sisera Avrir la box Serrar la box El è naschì il 1975 a Cuira ed è dapi bun 20 onns dumandà sco bassist en la scena da jazz ed improvisaziun. Cun il quintet fundà il 2013 «Luca Sisera Roofer», ha el er pudì far attent sin il palc internaziunal.

La citad da Cuira surdat mintg’onn ina contribuziun litterara da 10'000 francs per pussibilitar ad auturs e cumponists da lavurar vi dad in project cultural pli lung. Questa contribuziun è en emprima lingia per auturas ed auturs, cumponistas e cumponists u per scenaristas e scenarists.