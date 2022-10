Per l’emprima giada stat in duo sin tribuna da la «Late Lounge Live». Paula Mia e Tumasch è fan ina visita a Cuira per preschentar nova e veglia musica.

Per la proxima episoda da la Late Lounge Live sa preschentan la chantautura Paula Mia ensemen cun il trubadur e giramund Tumasch è. Per la tschintgavla giada pudais tadlar e guardar in concert exclusiv ed in discurs culs artists. I è in duo spezial che han per quest’emissiun preparà ina surpraisa. Cun in zic cletg pudais Vus esser da la partida live en la lounge, simplamain emplenir quest formular:

Per tgi che vul giudair l’emissiun da chasa anora: Il livestream vegn emess sin questa pagina la saira da concert a las 20:00.

Qua pudais gia ina giada tadlar co quels dus tunan:

Paula Mia durant il «Chur Unplugged» 2018 en la Postremise a Cuira:

Paula Mia live

Uschia tuna ina da las chanzuns novas da Tumasch è «aunc adina»: