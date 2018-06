Transparents e placats da Rezia Cantat ves'ins sch'ins va tras Chiavenna. Ma uschiglio fa betg bler endament che la festa da chant chantunala stat avon porta. Tenor il co-president dil comité d'organisaziun Jon Fadri Huder sajan ins sin buna via cun l'organisaziun. Sulettamain la bova ch'i ha dà a Gallivaggio en Valchiavenna haja fatg quitads.

Midada da plans

Enturn 500 chantaduras e chantadurs avessan gì suttetg a Madesimo nua che la bova ha bloccà la via. Per quels han ins stuì chattar ina nova soluziun. Tenor Jon Fadri Huder hajan ins dentant chattà in novs letgs per ils chors pertutgads. Ina part da la glieud haja uss hotel si vers la Val Tellina, l'autra part datiers da Domaso. Uschia ch'il circul è daventà pli grond. Cun da quellas midadas da plans avess il comité na betg quintà. Ma uss saja tut organisà.

