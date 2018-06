En radund in’emna daventa Chiavenna l’umbli dal chant grischun. Per l’emprima giada n'è la festa da chant chantunala betg en Grischun, mabain en Italia. Il motiv è simpel. Il chor viril da Samedan vuleva organisar la festa chantunala da chant. Ses dirigent abita a Piuro sper Chiavenna en Italia ed è là president communal. Uschia è naschida l’idea per ina festa chantunala da chant grischuna en Italia.

L’organisaziun era ed è anc adina ina sfida. Ina festa duess colliar dus pajais cun differentas mentalitads, cun pliras culturas e pliras linguas. Cun dus presidents empè da be in, han ins empruvà da maschadar e cumbinar la spontanitad taliana cun l’exactadad svizra – in experiment.

Sper questa sfida culturala han ils organisaturs gì ina sfida natirala. Ina bova ha bloccà la via vers Madesimo e quella vegn a bloccar questa anc pli ditg. Per passa 500 chantadurs han ils organisaturs perquai stuì chattar plazzas da durmir en auters hotels. Quai na saja betg stà simpel, però els hajan chattà per tut ils chors ina soluziun.

