Vuschs giuvnas èn stadas en il focus durant in concert cuminaivel – Il Coro giovanile italiano ed il Chor da giuvenils grischun han concertà cun grond success en la Chiesa San Fedele a Chiavenna.

La Chiesa San Fedele è stada fullanada – l'applaus, ina standing ovation, las fatschas cuntentas.

Sin iniziativa dal co-president da Rezia Cantat, Jon Fadri Huder, è sa furmà in project sur cunfin. Dus chors da giuvenils da differents pajais, cun vuschs scoladas e tuts tranter 16 e 28 onns han chattà in l'auter e chantà ensemen – ina chanzun taliana ed ina chanzun rumantscha.

Per quel concert cuminaivel han els fatg in’unica prova da 15 minutas – durant quest quart d’ura èsi surtut ì per la accentuaziun dals pleds rumantschs. Il chantar, il chattar il tun n’è betg stà in problem.

Muments da pel-giaglina

Suenter 8 chanzuns dal Chor da giuvenils grischun è seguì il concert dal Coro giovanile italiano – la finiziun culminanta è stada «La sera sper il lag». Per las chantaduras ed ils chantadurs è l’inscunter sur cunfin stà in’experientscha speziala, che resta en buna memoria.

