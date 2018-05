La fin d’emna dals 8 fin ils 10 da zercladur vegn scrit a Chiavenna istorgia da musica. Per l’emprima giada insumma ha ina festa da chant chantunala dal Grischun lieu ordaifer noss chantun.

Durant ina fin d’emna daventa la pitschna citad en il nord da l’Italia, gist sur ils cunfins tar Castasegna, la chapitala grischunaisa dal chant. 70 chors grischunais fan viadi en l'Italia per sa scuntrar e far festa ensemen cun 9 chors da l'ulteriura Svizra e 35 chors da l’Italia dal nord che sa participeschan sco osps a la festa da chant extraordinaria.

Purschida da Radiotelevisiun Svizra Rumantscha

RTR vegn ad esser preschent a Chiavenna cun in team che vegn a procurar per la registraziun da tut las producziuns da festa dals chors. Nus vegnin a registrar differents concerts ed a rapportar extendidamain da quai che curra e passa. La pitschna citad en la provinza da Sondrio vegn a sa midar en ina gronda citad dal chant, e nus vegnin a procurar ch’ils tuns e maletgs da festa arrivian en nossas valladas per divertir ed infurmar noss public.