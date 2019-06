Maletg 1 / 7 Legenda: La sala fullanada durant la ceremonia d'undraziun per ils veterans da las musicas. RTR, Flavio Tuor Maletg 2 / 7 Legenda: Ils tamburs da la musica da Domat cun lur unifurmas festivas da marschar. RTR, Dominic Pohle Maletg 3 / 7 Legenda: Il cortegi final ha carmalà in vast public. RTR, Dominic Pohle Maletg 4 / 7 Legenda: La musica da Vignogn arriva sin il plaz per l'act festiv. RTR, Dominic Pohle Maletg 5 / 7 Legenda: Las musicantas ed ils musicants èn sa rimnads per sunar communablamain il toc final. RTR, Dominic Pohle Maletg 6 / 7 Legenda: Las bandieras da las societads da musica. RTR, Dominic Pohle Maletg 7 / 7 Legenda: In grond public è sa rimnà sin la plazza per tadlar al toc final che tuttas musicas han sunà communablamain. RTR, Dominic Pohle

Suenter ina sonda intensiva per las radund 2000 musicantas e musicants ch'èn sa participads e sa mesirads a la festa da musica chantunala ad Arosa è la dumengia plitost in di ruassaivel. Almain per la gronda part - insaquantas societads da musica han er oz anc da sa preschentar a la giuria. Suentermezdi suondan anc las festivitads uffizialas cun la surdada da la bandiera, ils pleds festivs da cusseglier guvernativ Jon Domenic Parolini ubain da Martin Butzerin, il president dal comité d'organisaziun da la festa, sco er las onuraziuns da veterans. E last but not least vegnan anc ils rangs da las musicas annunziads.

Maletg 1 / 4 Legenda: Ina musica da giuvenils accumpogna il servetsch divin da la damaun en la sala da congress. RTR, Dominic Pohle Maletg 2 / 4 Legenda: Gia la dumengia avnatmezdi han las musicas puspè sunà. RTR, Dominic Pohle Maletg 3 / 4 Legenda: In curt paus per il cornetist denter ils tocs. RTR, Dominic Pohle Maletg 4 / 4 Legenda: La giuria valitescha tenor 10 differents criteris, sco per exempel ritmica, intonaziun e dinamica. RTR, Dominic Pohle

In public cuntent

Betg be musicistas e musicists da quasi tut las valladas dal Grischun èn sa radunads ad Arosa per festivar la musica da brass, mabain er fans. E la festa para dad avair plaschì, sco quai ch'ins po tadlar en noss sternins or dal public che nus avain rimnà:

