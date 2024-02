Essas Vus in fan da musica, na vulais dentant betg ir als gronds festivals? En il Grischun datti durant la stad adina puspè openairs pli pitschens. RTR porscha ina survista. E sche Vus as decidais tuttina auter: qua datti er intginas infurmaziuns da l'Openair Lumnezia u da l'Arcas Rock.

Rapid Openair: dals 4 fin ils 6 d'avust

Impressiuns dal Rapid Openair 2023

Il Rapid Openair è in pitschen festival da musica e cultura. El vala sco successur da l'Openair Hohen Rätien ch'ha suenter 15 onns stuì tschertgar in nov lieu. Il festival metta grond pais sin persistenza e diversitad. Il num Rapid va dal rest enavos sin il vehichel ch'ins duvrava pli baud sco palc.

Dapli davart l'organisaziun, line-up e tickets

Chapella Open Air: dals 4 fin ils 5 d'avust

Questa stad ha gì lieu la 41avla ediziun. Cun in'atmosfera extraordinaria en la natira unica fa il pli vegl openair Grischun reclama. Ils stils da musica van da rock e pop sur blues fin a gipsy e differentas chantauturas e chantauturs pon sa preschentar.

Dapli davart l'organisaziun, line-up e tickets

Openair Safiental: dals 14 fin ils 16 da fanadur

Amez las muntognas, circumdà da guaud ed auals, ha lieu l'Openair Safiental. Dapi passa 20 onns datti quest festival. Las artistas ed ils artists èn da tut ils geners. Tenor ils organisaturs duai l'openair esser persistent e datiers da la natira.

00:56 video Impressiuns da l'openair Stussavgia Or da sil punct dals 17.07.2023. laschar ir. Durada: 56 Secundas.

Dapli davart l'organisaziun, line-up e tickets

Open Air Bivio: dals 13 fin ils 15 da fanadur

L'Open Air Bivio durant il temp da l'ur: l'aura per il Open Air è stada optimala

Sin 1'800 meters sur mar, tranter muntognas e grips, ha gì lieu l'Openair Bivio. Durant trais dis hai dà plirs concerts dals stils alternative, urban ed electro. Sin il line-up èn tranter auter artistas sco Kimbo, Kotzfrucht ubain Laureal. Ina da las reglas da l'openair è «Share good vibes only». Radund 1'100 visitadras e visitaders han fatg part da l'openair – in record, sco ils organisaturs scrivan. Bunamain 20 acts or da la Svizra ed or da l'exteriur han durant quests trais dis fatg musica sin las trais tribunas.

Dapli davart l'organisaziun, line-up e tickets

Openair Rheinwald: dals 7 fin ils 9 da fanadur

L'Openair Rheinwald datti gia dapi passa 25 onns ed ha per bleras persunas gia status da cult. Cun il motto «Heimalig und persönlich» spetgan durant il festival tant bands Grischunas sco era bands da tut l'Europa. L'event è adattà tant per giuvenils, creschids e famiglias.

Dapli davart l'organisaziun, line-up e tickets

Buatschin Festival: ils 30 da fanadur

Il festival a Tersnaus n’ha quest onn betg lieu durant trais dis mabain be durant in di – perquai era la midada da num da Buatsch Festival a Buatschin.

Dapli davart l'organisaziun, line-up e tickets

ROCKseDRUN: dals 4 fin ils 5 d'avust

Differentas artistas ed artists rumantschs fan al cumenzament da l'avust in stop a Sedrun. La sonda annunzian las organisaturas ed ils organisaturs sin la plazza da gieus avant il bogn ina surpraisa per visitadras e visitaders pitschens.

Dapli davart l'organisaziun, line-up e tickets

Openair Malans: dals 4 fin ils 5 d'avust

Megawatt, Kaufmann u Final Story: quai èn mo intgins da las artistas e dals artists ord il line-up da quest onn. Sper in program variant porscha il festival er in program per uffants. Quest onn ha l'openair lieu en in nov lieu – dentant anc adina a Malans.

Dapli davart l'organisaziun, line-up e tickets

Openair Cavaglia: dals 11 fin ils 13 d'avust

Musica da differents geners, cultura locala ed ulteriuras activitads: il festival en il Puschlav porscha in program vast. Uschia datti per exempel era curs da yoga e meditaziun. Fundà è il festival vegnì il 2017 ord las ideas dad intgins collegas da la val.

Dapli davart l'organisaziun, line-up e tickets

fids – Fest in da Steina: dals 18 fin ils 20 d'avust

Il festival che ha lieu a Churwalden duai esser precis quai ch'il titel empermetta: In festival en las muntognas. Il 2023 ha lieu la terza ediziun.

Dapli davart l'organisaziun, line-up e tickets

Concerts amez la citad ubain festa en la fulla gronda porschan lura anc l'Openair Lumnezia e l'Arcas Rock.

Openair Lumnezia

L'openair ch'è sa sviluppà dal pitschen e local tar il grond cun in line-up maschadà davent dal musicist indigen fin tar stars internaziunals. E quai mintgamai da gievgia fin sonda. Quest onn dals 20 fin ils 22 da fanadur.

Qua vai a «l'aftermovie» da l'openair Lumnezia 2023

Arcas Rock

Il festival è sa sviluppà or da differentas occurrenzas a l'openair amez la citad da Cuira analog ad auters festivals da musica amez la citad sco p. ex. a Locarno u a Winterthur. Ils 9 da settember è la terza ediziun.

Dapli davart l'organisaziun, line-up e tickets