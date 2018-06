Curdin e Domenic Janett vivan per la musica. Gia da giuvens han els fatg musica da bal a Tschlin, han sunà cun ils «Frars Janett e Caviezel», cun ils «Fränzlis da Tschlin» e sco duo van els anc in pass enavant cun interpretaziuns tut atgnas da tocs tradiziunals e da lur cumposiziuns.

La musica è lur vita

Els han passentà bler temp cun far musica. Emprovas e concerts cun la musica da Tschlin e sunar notgs a la lunga, cura ch'i deva in bal. Cun ils «Fränzlis da Tschlin» èn els lura daventads enconuschents. Curdin e Domenic han però era blers auters engaschaments, e dapi in pèr onns sunan els era sco duo. Cun l'orgel da maun e clarinetta preschentan els l’essenzial da lur percurs musical cun elements da l’Engiadina ed in pau exotica da sur cunfin.

Far viadi en Russia n'è betg simpel

Sin la dumonda, sch'els avessan gust da preschentar lur musica a Moscau al festival da folk da l’Uniun dals radios e da las televisiuns publicas da l’Europa (EBU/UER), èn els immediat stads intgantads. Uschia avain nus planisà noss viadi. Ed ir en Russia n’è betg simpel.

Organisar in sgol è spert fatg. Trametter infurmaziuns e fotografias als organisaturs era. Pli pretensius vegni, cura ch’i va per in visum. Quels survegn ins be cun conferma da l'organisatur russ. E fin che tut è avant maun, ston ins emplenir divers formulars ed avair confermas da l’assicuranza da malsauns. In pèr dis avant la partenza riva il visum dal consulat russ a Berna. Lura mancan sulettamain in pèr rubels per expensas pli pitschnas a Moscau.

Il festival da folk da la EBU, in eveniment da tradiziun

Quel datti dapi il 1980, ed el ha fatg staziun en citads da tut l’Europa: Da Førde en la Norvegia, Cork en l’Irlanda, Segovia en Spagna, Viljandi en l’Estonia e quest onn a Moscau. Er la 39avla ediziun è deditgada a la musica populara – da folk e folclora da tut l’Europa – e vuless mussar sia gronda ritgezza e varietad. Però era procurar per inscunters che collian pajais e culturas è finamira. In’autra è quella da preservar tradiziuns unicas e da las far udir ad in auditori pli grond.

Il festival da quest onn è vegnì organisà a Moscau da «Radio Orpheus»,, il link avra en ina nova fanestra ina staziun statala che tgira musica classica e tradiziunala, e che ha divers orchesters e chors da gronda qualitad. Las represchentaziuns dal festival èn stadas dals 26 fin ils 28 da matg en la sala da concerts da la tur da televisiun Ostankino cun plaz per 750 persunas.

La furmaziun svizra

Il duo «Curdin e Domenic Janett» ha fatg il 2014 in disc cun il titel «Invenziuns» cun atgnas cumposiziuns, tocs tradiziunals ed er tocs d’auters cumponists sco Giacomo Sartori e Harald Haugaard.

Lur concert dal Festival da Folk da la EBU a Moscau emetta il Radio Rumantsch gievgia, ils 21 da zercladur a las 19.00.

Ils «Tschiainders» Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Tschiainders vegnan numnads ils abitants da Tschlin en las istorgias da Guadench Barblan. Quels da Ramosch èn ils Süblats, ils da Sent ils Asens.

Curdin e Domenic Janett, dus «Tschiainders» a Moscau Maletg 1 / 8 Legenda: Curdin e Domenic Janett tar la tur da televisiun da Ostankino Jachen Prevost Maletg 2 / 8 Legenda: Curdin e Domenic Janett avant lur concert Jachen Prevost Maletg 3 / 8 Legenda: Domenic e Curdin durant il soundcheck Jachen Prevost Maletg 4 / 8 Legenda: Domenic e Curdin Janett sin il palc da la sala da concerts Ostankino MAD, Vladimir Sokolov Maletg 5 / 8 Legenda: Domenic e Curdin Janett han survegnì bleras reacziuns MAD, Vladimir Sokolov Maletg 6 / 8 Legenda: Domenic Janett e ses fans Ina dunna russa ha dissegnà ils dus musicants Jachen Prevost Maletg 7 / 8 Legenda: Curdin Janett Cun in dissegn fatg durant il concert Jachen Prevost Maletg 8 / 8 Legenda: Curdin e Domenic Janett cun Jachen Prevost da Radiotelevisiun Svizra Rumantscha MAD, Vladimir Sokolov

Furmaziuns dal festival da folk a Moscau Maletg 1 / 7 Legenda: Pascal Labrie, repunsabla musica tar la EBU cun ina gruppa da folclora russa Jachen Prevost Maletg 2 / 7 Legenda: Folk'Avant in trio da la Svezia Jachen Prevost Maletg 3 / 7 Legenda: Intervista cun Folk'Avant in trio da la Svezia Jachen Prevost Maletg 4 / 7 Legenda: Il Bulgarka Junior Quartet ina furmaziun da la Bulgaria Jachen Prevost Maletg 5 / 7 Legenda: Hona ina furmaziun da la Corea dal Sid Jachen Prevost Maletg 6 / 7 Legenda: L'orchester da corns ina furmaziun russa Jachen Prevost Maletg 7 / 7 Legenda: Patriciya Svitina da la Belorussia cun ses ensemble Jachen Prevost