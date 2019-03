La chanzun rumantscha è in grond stgazi cultural. In stgazi ch'ins vuless gugent era nizzegiar ordaifer noss chors. Ma nua chattar el?

La resposta sin quella dumonda è: In pau dapertut e tuttina nagliur. Actualmain datti plirs projects per rimnar las notas da chanzuns rumantschas e metter a disposiziun quellas. Uschia per exempel il «ICT Atelier», che fa ina rimnada per metter a disposiziun sin ina plattafurma online.

La realitad è quella che tscherts chors rimnan en emprima lingia lur atgnas notas per mantegnair almain lur agen stgazi. Ma il cas il pli derasà è quel che las notas emplainan stgaffas e truccas da dirigentas e cumponists.

Pliras entschattas nagina fin

El decurs dals onns hai dà pliras emprovas da purtar ensemen ils stgazis da notas e far accessibel a la publicitad. Intgins exempels:

La Lia Rumantscha ha radund 1000 notas ch'ins po era ir a mirar.

La «Bibliografia da la musica vocala retorumantscha» è in register da chanzuns rumantschas tranter 1661 e 1984. Bain chapì be in register, las notas vitiers mancan!

La Biblioteca chantunala posseda era in quantum notas rumantschas.

L'«ICT Atelier» è ina plattafurma nua ch'ins po ir online a cumprar notas.

Propi ina rimnada centralisada ed averta per la publicitad na datti anc betg. Quai è ina da las grondas sfidas per la musica rumantscha.

