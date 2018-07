Il Festival da jazz 2018 preschenta ina giada dapli ils nums ils pli prominents dal jazz. Il grond star vegn ad esser Norah Jones, la chantadura americana, ch’è ils 22 da fanadur sin il palc. I dat lura anc blers auters protagonists impurtants sco Billy Cobham, Stanley Clarke, Marcus Miller, Jan Garbarek, Helge Schneider e Curtis Stigers che vegnan a San Murezzan. In concert tut spezial dat il cumponist e pianist talian Ludovico Einaudi. Ses concert vegn ad esser al Lej da Staz en ina culissa magica.

Il Festival da jazz puspè cun gronda variaziun

Il program dal festival propona sairadas da differents stils e geners, dal be bop, al jazz da fusiun, da tuns latins a quels nordics e vuschs sco quellas da Norah Jones e da Curtis Stigers. Il program dal Festival da jazz cuntegn però er surpraisas e tuns nunusitads, uschia la chantadura da soul ed r’n’b americana Judith Hill ubain la chantadura Somi cun sia musica misteriusa.

In program cun ivettas e nums prominents

Mintg’emna datti in program plain gronds nums dal jazz, dal be bop al jazz da fusiun, musica cun tuns latins, jazz da l’Islanda e da l’India, ed er nums novs e scuvertas. Nus preschentain emna per emna l'impurtant dal Festival da jazz.

L'emprim'emna: il bass da Stanley Clarke Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Legenda: Stanley Clarke, il grond bassist american Keystone Ils 5 da fanadur: La Kennedy Administration fa l'avertura cun la chantadura americana Kennedy e sia band. Commember da quella è er Ondrey Pivec, l'organist da la band da Gregory Porter. Lur musica cuntegn da soul fin jazz e hip-hop. Ils 6 da fanadur: Stanley Clarke, in dals bassists renumads ed impurtants dals ultims onns. Ina sairada cun bler jazz e funk. Clarke ha collavurà cun blers musicists sco Al Jarreau, Prince, Chick Corea ed Al di Meola. Ils 7 da fanadur: Kyle Eastwood, il figl da l'actur e reschissur Clint Eastwood vul star sin agens pes, malgrà ses num prominent. El fa quai cun persvasiun ed ha gia mussà avant 3 onns sias qualitads en il Dracula Club.

Ils puncts culminants da la segund'emna Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Legenda: Il batterist Billy Cobham MAD, Fetival da jazz Ils 11 da fanadur Billy Cobham: La segund’emna cumenza gia la mesemna cun in dals gronds batterists da jazz e fusion. Billy Cobham, ch'è stà commember dal «Mahavishnu Orchestra» da John McLaughlin, ina da las furmaziuns las pli impurtantas dal jazz da fusiun e da rock. Ils 14 da fanadur Somi: La chantadura americana ha ragischs en l’Uganda e la Ruanda. Sia musica fa la punt tranter culturas e ses messadi engaschà è er part da sias chanzuns. Ils 15 da fanadur Marcus Miller: Er el è in bassist da renum cun in stil spectacular. El è stà commember da la band da Miles Davis. Ses disc «Afrodeezia» dal 2015 è in omagi a la musica africana.

La terz'emna cun Jan Garbarek e Norah Jones Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Legenda: Norah Jones, il grond star al Festival da jazz MAD, Festival da jazz Ils 18 da fenadur Jan Garbarek: En il Rondo a Puntraschigna sa preschenta in dals musicists fascinants dal jazz. El vegn er numnà «imnicher norvegiais» e quest term descriva bain sia musica fina, sferica e misteriusa. Ils 19 da fanadur Nik West: Ella è ina scuverta ed anc ina giada il bass che ha ina rolla principala. Nik West ha collavurà cun Prince e blers auters musicists sco John Mayer, Macy Gray, Taylor Swift e Bruno Mars. Ils 22 da fanadur Norah Jones: Il superstar absolut dal 11avel Festival da jazz. Ella è la figlia dal musicist da l’india Ravi Shankar, ha fatg ina gronda carriera, ed ha vendì sur 50 milliuns discs e gudagnà 9 grammys. Quests dis cumpara ses disc nov «My heart is full» ed ella è sin turnea tras l’Europa. Suenter ils concerts da Nîmes ed Antibes vegn ella a San Murezzan e cuntinuescha lura en l'Italia e la Spagna.

La quart'emna: Kennedy ed Einaudi Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Legenda: Il violinist Nigel Kennedy MAD, Festival da jazz Ils 23 e 24 da fanadur Nigel Kennedy: Il violinist excentric stat gist dus giadas sin il palc. L’emprima giada en il bogn cuvert dal Hotel Bären. En quella acustica tut atgna sa fatschenta el cun Johann Sebastian Bach. In di pli tard en il Dracula Club lura cun la musica da George Gershwin, in dals gronds cumponists dal 20avel tschientaner. Ils 27 da fanadur Curtis Stigers: Il cumponist, saxophonist e chantadur american ha ina vusch sco Frank Sinatra. Perquai che la dumonda da bigliets è talmain gronda, fa el quella saira anc in segund concert. Suenter ses concerts a San Murezzan è el sin il palc a San Sebastian e suenter en l’Irlanda. Ils 29 da fanadur Ludovico Einaudi: Il pianist e cumponist da Turin ha cumenzà cun musica classica, lura schlargià ses repertori cun pop, jazz e musica da tut il mund. El vegn a sunar sper il Lej da Staz en ina culissa fantastica.