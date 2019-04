Il festival da jazz 2019 preschenta er per sia 12avla ediziun in program cun nums prominents ed interessants e cun scuvertas dal jazz. Tranter ils enconuschents èn Chick Corea, Aloe Blacc, Mike Stern, Nigel Kennedy, il chantadur e ghittarist tschorv Raul Midón e l’accordeonist virtuus Richard Galliano. Per il concert final als 4 d’avust procura puspè Helge Schneider.

Legenda: Aloe Blacc «I need a dollar»: Il chantadur american sa preschenta ils 12.07 en il Dracula Club Keystone

Blers stils da musica

Durant in mais datti concerts cun musica en differents stils e geners per tut ils gusts: Jazz cun Ron Carter, tuns latins da Omara Portuondo, musica dal Balcan cun Goran Bregović – e per atmosfera tropicala procura Gilberto Gil, in dals gronds stars da la musica brasiliana. Ina da las scuvertas ed in’ivetta tut speciala vegn ad esser il trumbettist american Theo Croker.

Ina saira cun vuschs da l’Africa dal Sid

In concert sper l’aua fa la furmaziun Ladysmith Black Mambazo da l’Africa dal Sid, in chor cun vuschs fenomenalas. Lur concert vegn ad esser al Lej da Staz cun in’atmosfera tut speziala.

Legenda: Ladysmith Black Mambazo MAD/Bugs Steffen

Ils concerts dal Festival da jazz 2019 Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Gievgia 04.07: Brooklyn Funk Essentials Dracula

Venderdi 05.07: Marla Glen Dracula

Sonda 06.07: Night Klingende Seidenstrasse Dracula

Dumengia 07.07: Roberto Blanco & Dani Felber Big Band Dracula

Mesemna 10.07; Heart Chick Corea Dracula

Gievgia 11.07: Omara Portuondo Dracula

Venderdi 12.07: Aloe Blacc Dracula

Sonda13.07: Rhoda Scott Lady Quartet Dracula

Dumengia 14.07: Christian Sands Trio Dracula

Mesemna 17.07; Goran Bregovic Wedding & Funeral Band Dracula

Gievgia 18.07: Mike Stern & Dave Weckl Band Dracula

Venderdi 19.07; Nigel Kennedy Badrutt's Palace

Sonda 20.07: Paquito D'Rivera Septet Dracula

Dumengia 21.07: Othella Dallas Dracula

Mesemna 24.07: Ron Carter Quartet Dracula

Gievgia 25.07: Theo Croker Dracula

Venderdi 26.07: Raul Midón Dracula

Sonda 27.07: Ozmosys Dracula

Dumengia 28.07: Ladysmith Black Mambazo Lej da Staz

Mardi 30.07: Gilberto Gil Rondo

Mesemna 31.07: Michael von der Heide Dracula

Gievgia 01.08: James Gruntz Trio Dracula

Venderdi 02.08: Andrej Hermlin and his Swing Dance Orchestra Reine Victoria

Sonda 03.08: Iiro Rantala Hotel Bären Bad

Dumengia 04.08; Helge Schneider Dracula