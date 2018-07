Al Festival da jazz a San Murezzan pon ins vesair ils stars fitg damanaivel. Là èn gia sa preschentads musicists impurtants sco Herbie Hancock, Chick Corea, Al Jarreau, John Scofield, Ahmad Jamal e Maceo Parker. Els represchentan la generaziun dal jazz modern dals ultims 50 onns. L’istorgia dal jazz cumenza però gia avant passa 100 onns:

Ina survista dal svilup d’in gener da musica

Il Jazz è naschì la fin dal 19avel tschientaner en il sid dals Stadis Unids. Sias ragischs èn da chattar tar la musica spirituala ed il Gospel e tar la musica europeica. Il bab dal jazz è il «Ragtime», il blues è ses cusrin.

Legenda: Louis Armstrong l'emprim star dal jazz Keystone

La pli veglia furma dal jazz è quella da New Orleans, il stil da «Dixieland» cun Louis Armstrong sco in dals exponents. A partir dal 1920 è er Chicago in center impurtant, e durant ils onns 30 er Kansas City e New York. Ina varianta nova è lura il «Swing» cun las Bigbands da Benny Goodman, Count Basie, Glenn Miller, e Duke Ellington.

Legenda: Miles Davis il musicist renumà da l'era dal Cool Jazz, Bebop e Hard Bop Keystone

L'entschatta dals onns 40 datti in svilup impurtant a New York. Il jazz daventa pli intellectual. Musicists sco Charlie Parker, Dizzy Gillespie, Thelonious Monk e Miles Davis creeschan novas furmas d’expressiun cun ritmus ed armonias nunusitadas. En quels onns naschan er il jazz latin ed afro-cuban cun bler ritmus. (Antonio Carlos Jobim, Stan Getz)

Ils onns 50 en il temp dal Hardbop (Art Blakey, Sonny Rollins) e dal Cool Jazz (Miles Davis, Gerry Mulligan). Il proxim svilup è quel dal jazz da fusion, che cumbina jazz cun elements da la musica da soul, funk e rock. (Herbie Hancock, Joe Zawinul) è quest svilup ha cuntinuà cun furmas sco Acid Jazz e Hip Hop Jazz.

Per tadlar ils differents stils da Jazz, cliccai sin las iconas en la grafica sut.

RR actualitad 08:00