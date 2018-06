20:00 All XS

All XS lantscha l’emprima saira da 8x15. en il territori svizzer talian. Els na vesan dentant betg sco dischavantatg u schizunt sco rolla da pre-band. Els vegnan a preschentar lur songs ils pli «fetzigs» pruvar uschia da persvader al public. Il viadi el Tessin s’ha en mintga cas gia sa rendì. Il lieu e l’aura saja «super» per uschia in eveniment, manegia la band.

20.25 Kaufmann

Tranter las otg furmaziuns dal 8x15. èn er duas grischunas. In da quels è Reto Kaufmann da Cuira. Per el èsi l'emprima giada suenter trais onns ch'el visita puspè il Tessin ed el è fascinà da la culissa: "Igl è anc bler pli bel che quai che jau hai m'imaginà ed er l'aura è stupenta - igl è simplamain perfetg.