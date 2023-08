Ti vuls gia daditg far da savair insatgi insatge? Salids, in cumpliment u simplamain ina giada engraziar da tut cor? «Mo per dir» è il sammelsuri da messadis da Tai, per Vus! Parta tes messadi cun la Rumantschia e RTR preschenta el qua.

È in da quests messadis per tai?

Tgi n’enconuscha betg questa situaziun: Ti has sautà al Openair Lumnezia cun ina bella persuna ma has pers ella or dals egls? Quai è Tia schanza da laschar publitgar in messadi per l’entira Rumantschia. Tgi sa, forsa manegia Amor bain è vus chattais in l’auter uschia.

E mo per dir: Ti pos er dir grazia ad il schani ch'ha gidà da bajegiar si la tenda. Far in cumpliment per il meglier outfit da festivals u era simplamain salidar insatgi che sa chatta a l'Openair Lumnezia.

Trametta tes messadi da text via whatsapp sin il numer 079 200 70 07 e lascha savair la Rumantschia tge che Ti has da dir.

Protecziun da datas Avrir la box Serrar la box Cun trametter in messadi per «Mo per dir» ad RTR ès Ti d’accord che las datas da persunas vegnan duvradas en connex cun la seria da RTR «Mo per dir». Tes num vegn be publitgà sch'el è ina part dal messadi. Vinavant dattas Ti uschia Tes consentiment ch'ils messadis pon vegnir publitgads sin rtr.ch e ses chanals socials. Dapli infurmaziuns chattas Ti sut https://www.rtr.ch/dretgs. RTR resalva il dretg da betg publitgar messadis che cuntrafan a la «nettiquette» u a las directivas publicisticas.

Per tia protecziun na publitgain nus nagins numers da telefon u autras datas persunalas, cun excepziun da tes num.