Il Davos Festival «young artists in concert» ha davent dal 2019 in nov intendant. Ina cumissiun professiunala cun represchentants dal cussegl da fundaziun ha elegì ad Oliver Schnyder per quest post. Quai ha communitgà la fundaziun dal festival. Il pianist da 44 onns succeda cun quai al clarinettist Reto Bieri. Bieri vul sa preschentar dapli sco solist. El maina questa stad per l'ultima giada il festival che stat sut il motto «heute Ruhetag» ed ha lieu dals 4 fin als 18 d'avust a Tavau.

RR novitads 12:00