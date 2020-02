L'onn passà è l'Open Air Lumnezia stà vendì ora uschè spert sco anc mai. Segir era pervi da la party magica dal concert da «Hecht». Sche quai capita era quest onn, è anc da spetgar. En mintga cas eran vendids dapli tichets che l'onn passà gia avant quest mardi, pia avant la publicaziun da las bands per ils 23 fin 25 da fanadur.

Line Up – curt e cumpact Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Gievgia, 23-07-2020 Hess & the spanky Hammers

WE ARE AVA

Crispy Dee

The Oskars

Dabu Fantastic

77 Bombay Street Venderdi Mischgewebe

Naomi Lareine

Pedestrians

Marius Bear

Alligatoah

Lo & Leduc

Paul Kalkbrenner Sonda Mattiu Defuns

Mimiks

Lola Marsh

Bastian Baker

Kummer

Dropkick Murphys

Biffy Clyro

Sonda saira

In «headliner» per giuven e vegl che pudess midar l'areal da l'open air en ina fulla vibranta sco Hecht l'onn passà – in tal na chatt'ins questa giada betg. Bun, sunà ad in tschert status ha il headliner da la sonda, ils rockers scots da «Biffy Clyro». En la Gronda Britannia emplainan els entirs stadions – quant ch'i tiran però qua tar nus è anc avert. A l'Open Air Son Gagl hani en mintga cas cumprovà ch'il public resta preschent tar els.

Avant els frunta folc scot-irlandais sin punc cun «Dropkick Murphys» che n'èn betg per l'emprima giada en Lumnezia. Lura datti però era il rap-trap tudestg da «Kummer» – da «Kraftklub» – ch'è actualmain sin tura solo.

Era la sonda è il grond mument da «Mattiu Defuns» ch'avra la tribuna principala. Perquai ha el chantà l'onn passà ed ha pudì sa preparar dapi lura. Damai: Vid quest act vegn el mesirà.

Venderdi saira

Dar gas duai il pli tard «Paul Kalkbrenner». Beats da club berlinais a Degen n'han fin ussa anc betg funcziunà per propi – tgi sa, sch'i funcziunescha questa giada? Avant datti lura rap svizzer da e cun «Lo & Leduc» ch'han survegnì in plaz prominent. Avant datti «Alligatoah» cun sia show spiertusa ed in mix da rap ed ils pli differents stils da musica. Quai vegn divertent. Las sulettas dumondas èn, tgi che vegn spezialmain per el, tgi ch'al enconuscha e quant da sia show sin tribuna mussa el sin la tribuna a Degen che n'è betg la pli gronda.

Gievgia saira

Quella notg è sut l'ensaina da las novas bands svizras e culminescha cun nums che duain attrair la glieud gia la gievgia. Quai èn «Dabu Fantastic» sco gia avant 3 onns cun lur show «Angelina» ed il return da «77 Bombay Street». Quai las bands che duain pledentar tuttas e tuts e ch'han en lur repertoris insatge che mintgin po chantar. Quai duai procurar per luna en Lumnezia.

Svizra è trumf

Da las 20 bands da l'Open Air Lumnezia 2020 èn 14 da la Svizra – 2 da questas èn rumantschas cun: «Mattiu Defuns» e «Hess and the spanky Hammers». Bel da vesair che la musica svizra vegn promovida, e quai en varietad musicala: Dal rapper «Mimiks» sur l'urs da pop-soul «Marius Bear» fin tar l'electropop experimental da «Mischgewebe». Els na vegnan però betg ad avair simpel cun lur musica e performance, essend che lezza viva da la show da glisch en la stgirezza – perquai ch'els èn venderdi ils emprims sin la tribuna principala. Da quai anora fiss stà meglier da programmar els sin gievgia saira.

En tut porscha l'Open Air Lumnezia 2020 insatge per mintgin e mintgina. A prima vista na para il Line Up betg d'esser ina revelaziun. Il spectrum n'è betg uschè grond sco l'onn passà cun top acts svizzers sco «Hecht», «Baschi» u «Loco Escrito» e las profunditads musicalas da «Limp Bizkit» ch'il public ha tschivlà ora. Questa giada n'è il spectrum betg uschè grond. Però vegni savens auter – ed auter che spetgà. Las meglras partys èn adina quellas ch'ins na vesa betg a vegnir.

E sajas sincer: Ils paucs van pervi dals acts a l'Open Air Lumnezia.

RTR actualitad 11:00