Il mument observian els la situaziun e sajan adina puspè en contact cun l'associaziun SMPA (Swiss Music Promoters Association). Quai ha ditg Catia Tschuor, la pledadra da l’Open Air Lumnezia, sin dumonda da RTR. I saja fitg grev da giuditgar co la situaziun guardia or mez / fin fanadur. Actualmain lavurian els pli u main sco usità vid las preparativas per il festival. Ils organisaturs speran ferm che l’open air possia avair lieu er quest onn.

Plinavant fa Tschuor attent a la campagna #savethesummer ch’il festival Tomorrowland han lantschà e che l’Open Air Lumnezia ha surpiglià. Questa campagna duaja gidar a sensibilisar la populaziun.