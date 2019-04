I daventa interessant cura che las novas scuvertas musicalas da tuttas regiuns linguisticas s’entaupan. Igl èn otg acts, mintgin survegn 15 minutas per persvader Vus. Nagina concurrenza, nagin premi, nagin contract da platta ch’ins na pudess gudagnar – igl èn be ils cors da musica per Vus. RTR e RSI emettan live.

Las reglas èn simplas: 10 minutas temp per s’installar e pausa per Vus – La tenda s’avra tuttina sch’ils acts èn pronts u betg. 15 minutas temp musical e suenter sa serra la tenda puspè.

A questa sfida fruntan:

Okto Vulgaris

Ils tips na sa stumplan betg davanttiers, els sunan cura che la chantadura Sarah dat il tun. Okto Vulgaris sunan ina maschaida tranter Stoner, Grunge e Blues-Rock, u sco els din sez «Tube Rock».

Quai è pli pulvrus, rauc e tuttina rock melodius per ventilar sia frisura tras l’aria. Quai vegn selvadi per egls ed ureglias.

Animor

N'enconusch jau quella vusch betg dad insanua? Correct! Rocky Wood dal Tessin. Tgi ch'ha uschè ina grondiusa vusch sco Romina Kalsi na resta betg ditg en il zuppà. Uss è la Tessinaisa suletta sin tura. Part centrala da sia musica è questa vusch melanconica e rauca che animescha da siemiar. Purtà vegn ella da beats, in'autra giada da musica singer- songwriter ed era da Synthie Pop. Dal reminent, Animor è legì enavos il num da Romina.

Sam Himself

Band, Trio, Duo ... e lura na vegniva ad in concert simplamain betg cun in cumpogn da band ed uschia avevan ils organisaturs annunzià el «Sam Himself». Dapi lura fa il Basilais cun patria elegida New York musica sut quest sinonim. Per intgins concerts exclusivs vegn el enavos en sia veglia patria Svizra e tar nus al 8x15. Musicalmain pudess ins resumar el uschia: The National, Bruce Springsteen e Leonard Cohen sesan ensemen vid maisa e mintgin suna in dals agens songs.

Step One

Dal rap classic fin tar il crossover cun il pli dir rock! Step One s'avischina al mund musical avant passa 10 onns cun la crew New Skills da Bellinzona ed in emprim demo, in mixtape e dus albums. Il 2012 lura la midada solistica ch'ha laschà sa distanziar el ils davos onns dal Golden Age e da daventar leader d'ina band en stil da Rage Against The Machine. Step One porta a Cuira in fragment da sia show rap-rock, chantà per talian. La medema show ch'ha purtà el tranter ils finalists dad ina da las davosas ediziuns dal Palco ai Giovani en il Tessin e ch'ha auzà el sin tribuna da la «Turnhalle» a Berna per il SwissLiveTalent.

Cella

Emprim sunava el la gia, lura ha el tadlà «Deadmau5» ed uss tutga el senza dubis tar la nova generaziun dals producents da musica electronica. Lukas Schnider, uschia ses num burgais, cumbinescha Trap, Future Bass, Dub Step cun ina melanconia sco ch'igl è reussi enfin lura be ad in «Burial» u «Flume». Il giuven da 21 onns vegn en la scena da musica electronica internaziunala gia valità sco «Artist To Watch». Per ina giada vegn Cella ord il club e suna in set spezial da 15 minutas per nus.

Shuttle

«Houston, nus avain ina nova scuverta da l'Electropop!». El sa numna Shuttle, vegn da Friburg e fascinescha gia cun ses emprim song «Jungle». Ina massada da Synthie-Leads, tuns electronics, chant fantastic e quest touch franzos. Ina interacziun dad elements che furma insatge grond cun garanzia per sautar.

Catalyst

La band al 8x15 cun la pli bleras cuntradicziuns. Brachial e lura tuns filigrans, erupziuns da vulcan e rock reducì fin be la vestgadira sut. Ils munds da bass e dad aut da Catalyst han lur atgna e speziala bellezza.

Tut ha sia gistadad, dovra spazi, è propi bel rut, las ghitarras en «fettas». U: Nagina lungurella che na vegn betg sin il punct. Auters dovran in'entira band per forsa dumagnar quai, per Catalyst tanschan dus musicists.

Giganto

El tutga tar la nova garda da la cultura rumantscha da rap. Giganto porta l'erta da las Liricas Analas vinavant ed ha sviluppà il rap rumantsch cun sound contemporan, tut sin in nov livel. El ha bleras fassettas, ina giada quiet e pensiv, ma era party e divertiment na dastga betg mancar. Giganto represchenta simplamain tge che commuventa el en ses mund e mussa in concert variond sin tribuna. Forsa cumpara el al 8x15 uschè flexibel sco en ses clip «Tgil blut», tgi sa.

RR actualitad 11:15