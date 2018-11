Ils proxims dis è Udine, la chapitala furlana, er la chapitala da las minoritads. 9 furmaziuns da plir pajais sa participeschan sonda, l’emprim da december, a SUNS, il festival da musica per linguas minoritaras (festival de cjançon in lenghe minoritarie). Quai è in eveniment che vuless far la punt tranter las differentas minoritads da l’Europa, e da la partida èn lura sper rumantschs er furlans, ladins, bascs, catalans, ed ina gruppa da la Galicia. Quest festival è il pli grond da ses gener ed è in project dal radio Onde Furlane, ina cooperativa che s’engascha per lingua e cultura dals furlans.

Legenda: Dario Hess Il musicist da Sedrun in il palc MAD

Camiunist da di, chantautur da notg

Uschia pudess ins circumscriver la vita excitanta da Dario Hess. Las famusas vias americanas collian las duas occupaziuns: en il center stattan musica da country, blues e rock ch’il musicist tuatschin preschenta fitg bain sin ses album «Blended» cumparì dacurt. Ma il medem mument sa regorda Dario Hess da las sendas da sia patria alpina. Sco cuntrapunct a l’ovra englaisa chanta el il penultim Top Pop Rumantsch en bel dialect tuatschin.

«Da da me cor»

Cun questa chanzun van el e sia band a sa preschentar ad Udine, ina pitschna oda a la libertad ed a la ligerezza da la vita. «O lai me reiver plontas … o da me melli sondas» hai num en ina strofa, ed il chantautur conceda avertamain l’agid poetic da ses collega ed ami Pascal Gamboni. En il studio e sin il palc è lura d'udir la vusch marcanta da Dario Hess che po rasar ora tut ses registers, da la ferma sgrattada enfin tar il fin schuschuri, confermond uschia il vigurus «trucker tuatschin».

Las 9 furmaziuns, selecziunadas da sur 50 propostas:

https://soundcloud.com/sunscontest/sets/suns-europe-2018, il link avra en ina nova fanestra