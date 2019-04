En il Grischun pudain nus beneventar in nov festival. Questa giada in che sa deditgescha a la musica classica contemporana. La sbrinzla è vegnida da David Sontòn Caflisch, il chau da l'Ensemble Ö!, e Philippe Bach, il dirigent da la Filarmonia da chombra dal Grischun. Els han sviluppà l'idea da crear ina purschida per promover la musica classica contemporana ed uschia è naschida l'emprima biennala per noss chantun. Ella porta il titel rumantsch «tuns contemporans» ed è a Cuira en las localitads dal Museum d'art dal Grischun e dal Teater Cuira.

What the....biennala? Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Biennala, uschia vegn numnà in festival u per exempel era ina exposiziun gronda che ha lieu precis mintga dus onns. L’origin da quella tradiziun da biennalas è a Venezia. Là ha gì lieu il 1895 l’emprima exposiziun mundiala d’art. Quellas «Biennalas da Venezia» han tegnì la tradiziun enfin oz.

Tenor quest exempel da ritmus da dus onns èn lura sin tut il mund naschidas grondas e pitschnas biennalas da tut las sorts gener.

Promover musica indigena ed ir sur ils cunfins

Preschentà vegnan ovras da cumponists grischuns sco Gion Antoni Derungs, Fortunat Frölich, David Sontòn Caflisch u era Duri Sialm. Da Fortunat Frölich e David Sontòn Caflisch datti la dumengia saira perfin ina primaudiziun.

Ins vul dentant era dar in sguard sur ils cunfins da noss chantun. I spetgan ovras da cumponists da renum internaziunal en la scena da la musica contemporana – uschia per exempel ina cumposiziun da Dieter Ammann, il crack da Lucerna. E cun tocs dal Grec Iannis Xenakis u dal Canadais Claude Vivier vegnan era sunadas ovras da persunalitads impurtantas da la musica classica contemporana.

Tuns contemporans: il program Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Venderdi, 20:00 Motto «Ursprung» CLAUDE VIVIER (1948–1983)

Pulau Dewata (1977)

für Flöte, Klarinette, Violine, Viola, Violoncello, Klavier und Schlagzeug IANNIS XENAKIS (*1922)

Zyia (1952)

für Sopran, Flöte, Klavier und Männerchor MAURICE RAVEL (1975–1937)

Boléro (1928)

(Bearbeitung von David Sontòn Caflisch 2014) für Flöte, Klarinette, Violine, Violoncello und Klavier Sonda, 17:00 Motto: «Nachlass Stundung» ROLF RIEHM (*1937)

Graucieusement (1990) FRIEDEMANN TREIBER (*1971)

Triptychon UA (2018) FRANZ FURRER-MÜNCH (1924–2010)

instants modifiés (1989) MAURICO KAGEL(1931–2008)

Aus dem Nachlass (1986) Sonda, 19:30 Motto: «Dürrenmatt-Zyklus» DOMINIQUE GESSENEY RAPPO (*1953)

extraits de Fantaisie FD 21 (2017) ANDREAS PFLÜGER (*1941)

Jedes Kunstwerk ist apokalyptisch (2018) MARCO PEREZ RAMÌREZ (*1964)

Respiro (2017) DAVID SONTÒN CAFLISCH (*1974)

Stoff (2018) CLAUDE VIVIER (1948–1983)

Pulau Dewata (1977)

für Ensemble und Orchester (UA der Fassung von David Sontòn Caflisch) Dumengia, 11:00 GION ANTONI DERUNGS (1935–2012)

Chanzuns romanticas Op. 104 (1985 / 88) DURI SIALM (1891–1961)

Processiuns für Klavier solo GION ANTONI DERUNGS

Aquarels Op. 172 (2006) Dumengia, 16:00 Discurs cun cumponists Dumengia, 17:00 Motto: «Concert sinfonic» FORTUNAT FRÖLICH (*1954)

Der Klang der Stille UA (2019)

per orchester DIETER AMMANN (*1962)

Unbalanced Instability (2012/13)

per violina ed orchester DAVID SONTÒN CAFLISCH

Enceladus-Variationen UA (2019)

per flauta, clarinetta, violina, violoncello, clavazin ed orchester GION ANTONI DERUNGS

4. sinfonia op. 132 (1993)

Insatge per mintgin

I spetga in program vast che tanscha da la chanzun solistica sur preschentaziuns en furmaziuns pitschnas fin tar ils gronds concerts cun l'entira Filarmonia dal Grischun che suna per part era en furma extendida ensemen cun l' Ensemble Ö!.

Jau crai ch'era in visitader che n'ha anc betg tanta experientscha cun la musica classica contemporana po vegnir sin ses custs cun in u l'auter punct dal program.

Ils organisaturs han dà bregia da realisar in program che serva tant als spezialists da la musica classica contemporana sco era ad in public pli general u era main rutinà cun quest gener da musica. Il bun è ch'i dat avant mintga concert in discurs u ina introducziun tar las ovras che vegnan preschentadas. Quai gida a s'avischinar a la musica e po dar orientaziun.

Cuntinuitad

Sco il pled biennala di gia è la finamira dals organisaturs clera: en dus onns datti ina segunda ediziun dal festival. Els vulan crear in eveniment cun persistenza che gudogna muntada, era sur ils cunfins dal Grischun.

Schebain la pitschna scena da la musica classica dal Grischun ha avunda forza per pudair resplender per propi sur noss cunfins ora – quai vegn ad esser la gronda dumonda ed er il punct il pli decisiv per pudair realisar in tal festival cun cuntinuitad en furma da biennala.

