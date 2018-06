8 Bands. Mintgamai 15 minutas. In public. Per l'emprima giada en Svizra taliana. Gievgia ils 14-06-18.

8x15 – hä?

Il principi es simpel. 8 bands sunan la medema saira al medem lieu. Questa giada per exempel al Open Air Monte Carasso sur Bellinzona. Dentant auter sco uschiglio na suna betg mintga band in'ura mabain be precis 15 minutas. L'idea: Musicists da differents stils e da tut las regiuns svizras stattan sin il palc ed han da persvader ad in public che na correspunda forsa dal tut al public da scena usità. La schanza: Pudair far in pass sur ils cunfins da la scena ed uschia gudagnar in ni l'auter fan nov.

Legenda: All XS MAD

All XS - sur tut ils cunfins cun stupent indie

All XS na cunuscha ne temp ne stil. Els cumbineschan tut il pussibel ed impussibel. Il resultat: musica unica cun stupent indie sül tablet d'argient. Ils quatter musicists da Berna èn adina buns per surpraisas musicalas.

Legenda: Kaufmann MAD

Kaufmann - musica per il barbagiat ni per il mal d'amur

Sia musica? Il meglder soundtrack per dumengias, nua che la sonda è puspè ina giada ida bler memia lunga. La musica da Kaufmann dumogna il quasi impussibel: Purtar glisch en stgir. Reto Kaufmann, dal rest da Cuira, è uschia detg la pirla per il di suenter. Per savair tadlar Kaufmann na ston ins betg far baracca. Sia musica da folk cun melanconia pon ins adina tadlar e siemiar ni studegiar.

Legenda: F. Way MAD

F.Way - Rock Made in Ticino

Rock cun energia e melodia. Quai è F. Way dal Tessin. Cun rock classic, da headbangers fin tar chanzuns per star bratsch en bratsch datti tut tar els. Il quartet da Sopraceneri ha gia concertà en Ucraina e Russia. Il 8x15 è per els ussa dentant ina giada in concert da chasa.

Legenda: Mark Kelly MAD

Mark Kelly - striuna in rir cuntent en fatscha

In rir fin si sut las ureglias. Quai e Mark Kelly. Sia musia procura per ina buna atmosfera. Cun tadlar en ins insanua tranter vatta da zutger, artg san martin ed unicorns. Oriund da Manchester stat el ussa a Losanna.

Legenda: Jack Slammer MAD

Jack Slamer - Rock sincer, live e plain energia

Jack Slammer as conuschan gia ina mezza vita. E tuts han pers lur cor al Rock'n'Roll. Musica che ha gia ses grond temp, lung avant ch'ils musicists da Jack Slamer eran insumma sin quest mund. Ils musicists da Winterthur numnan sco idols Rival Sons e Wolfmother.

Legenda: Ursina MAD

Ursina - musica rumantscha cun influenza scandinava

Ursina è creschida si en Surselva circumdada da musica classica e chanzuns rumauntschas. En la giuventetgna tadlava ella Tom Wais, Jeff Buckley, Feist e Billi Holyday. Attratga dal folk scandinav è ella ida cun 25 a star a Kopenhagen. L'influenza da l'atmosfera nordica e la distanza tar la patria ha motivà ad Ursina giger da scriver las emprimas chanzuns. Oz tutga Ursina tar las fatschas da la musica rumantscha.

Legenda: Poche Spanne MAD

Poche Spanne - Rap tessinais

Uras, che era ch'ins auda era puspè ina giada da l'autra vart dal Gotthard musica da Rap. Pocha Spanne hani num, èn dal tessin. Mattak e Funky Nano s'han el tessin gia fatg in num. Ussa duai lur musica ir sur ils cunfins dal chantun ora. Il video da musica «Knowledge», ch'els han publitgà principi onn, quinta sin youtube gia in quart milliun views.

Legenda: Suma Covjek MAD

Šuma Čovjek - musica per rir, cridar e saltar

Ils diesch musicists cun ragischs svizras-bosnias-algeras han preschentà quest favrer lur platta «No Man's Land». Da balkan-sound, polka sur brass, world-music e Jazz as suna Suma Covjek trass la svizra. Sche els sunan, lu pon ins saltar, cridar, tadlar e studegiar el medem mument.