Yeah! Finalmain datti il ARCAS ROCK - gea per l'emprima giada. E nus essan natiralmaing era da la partida.

DATA

16.06.2018

LINE UP

Lola Marsh

The Gardener & The Tree

Me + Marie

Kaufmann

LIVE EN IL RADIO CUN CONCERTS ED INTERVISTAS

sonda: 19.00 - 23.00

Ve sperasvi en nossa rulotta per chillar.