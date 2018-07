La communitad dals campaders cun in vehichel crescha a l'Open Air Lumnezia. Adina dapli visitaders prendan cun lur «Büsli» per durmir e passar il temps communabel.

Tge è pli bi che passar il temp en las atgnas quatter paraids u meglier ditg en il agen vehichel? Quai vegnan da dir blers ch'han prendì cun els lur «Camper» a l'Open Air Lumnezia. Adina dapli sa decidan da na betg durmir en la gronda citad da tendas nua ch'è fa caneruna e tut è plain buglia tar malaura.

Maletg 1 / 4 Legenda: Tut e drizzà en perfect RTR, Oceana Galmarini

In «Büssli» e qua bler pli patgific. Ins ha plaz, po durmir el schetg ed è lunsch davent da la gronda allegria. Tut è drizzà en perfetg e mintga scadiola è deponida en ses lieu. Tgi che ha fom po svelt far fieu ed cuschinar ina piculezza ed uschia sa sent'ins forsa plitost en vacanzas che sin l'areal d'in open air.

Ils organisaturs da l'Open Air Lumnezia han perquai reagì e dapi quest onn datti in campadi per vehichels sin in prà sper la tribuna.