In festival per soccas chaudas!

Bleras bands avevan fatg quint cun temperaturas chaudas, cur che han planisà lur viadi a Casaccia. In lieu bain damanaivel al Tessin e l'Italia (bunamain) adina chauda. Dentant la realitad vesa questa fin d'emna ora tut autra. Bain bell'aura cun in tschiel serain. Dentant era cun temperaturas mo pauc sur 0. En la notg sin sonda vai giu fin sin 5 grads. Da sonda sin dumengia schizunt mo 4 grads. Ils visitaders na chattan quai dentant betg uschia tragic. En giaccas chaudas, sut cuvertas en ni dasper in fieu giaudan els lur festival en la Bergiaglia.