Rea Som

Legenda: Rea Som RTR / Oceana Galmarini

Rea Som - quai ha fundà Rea Hunziker da l'Argovia. Ma ella ha in grond cor per la Brasilia ed ha emprendì portugais - quai che gida era tar discurrer rumantsch...

Tschent

Legenda: Tschent RTR / Oceana Galmarini

Cun la band da Cuira Tschent san ins en mintga cass avair fitg legher. Il spass stat tar els numnadamin sin l'emprima plazza. Tar dar concert, cun far provas e sco igl para era tar dar intervistas. ;-)

Stonewashed

Legenda: Stonewashed RTR / Oceana Galmarini

Stonewashed - uschia american sco il num tuna - uschia american tuna era la musica. Dentant: els èn turitgais. Ed els èn vegnì beneventà fitg cordial - perquai ch'els èn simplamain buns tips. ;-)

El Mar

Legenda: El Mar RTR / Oceana Galmarini

Ad in sursilvan ston ins betg pli preschentar questa band. Quai è ina band detg sursilvana. Schizunt bunamain in pau da Sedrun. Las partenarias da Elmar Deflorin e Benedetto Vigne èn numnadamain da Sedrun. Ha quai pisserà per l'entschatta da la band? :)

Fabulues

Legenda: Fabulues RTR / Oceana Galmarini

Curdin Brugger n'es betg mo il president dal comité d'organisaziun dal ROCKseDRUN - na el stat gist era sez sin tribuna cun Fabulues. E cun el sin tribuna - il pli giuven musicist dal festival. Numnadamain Thierry Berther cun 15 onns. Els dus stattan mo in tribuna causa in viadi communabel a Paris per passantar in temp sco musicists da via. Quai n'è dentant betg mo l'unic spezial vi da quella band. A la battaria sesa numnadamain il tat da Thierry...

Me + Marie

Legenda: Roland Scandella da Me + Marie. RTR / Oceana Galmarini

Che Me + Marie han pudì sunar al ROCKseDRUN ha mo funcziunà grazia a viadis d'uras en l'auto. Els èn vegnì da la Germania ed èn gist suenter il concert puspè partids en Germania. El dattan tut - ch'i saja sin tribuna, tar lur novischem ni cun lur success. Quest mais èn els SRF Best Talent e quai propi merità.

La Pascal Gamboni Combo Crassira

Legenda: Pascal Gamboni RTR / Oceana Galmarini

Gea, el è in dad els - in da Sedrun - Pascal Gamboni. Bunamain mintga giada ha el già sunà al ROCKseDRUN. E naturalmain è el il act principal dal festival. E perquai ch'el è qua dachasa avain nus laschà decider el nua ch'el vul far l'intervista.