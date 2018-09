La Place Centrale è normalmain in grond parcadi amez la citad da Losanna. Per trais dis vegn però tut mess sin chau per festivar la musica. La vias per ils Autos èn serradas e sin il parcadi vegn construì ina tribuna immensa. Là sunan lura ils acts principals – la musica che plascha a la gronda massa. Tgi che vul dentant far experientschas da musica pli exotica, u prender d’enconuscher novas bands, sto entrar en in dals clubs che sa chattan mo paucas minutas a pè in ord l’auter.

Legenda: RTR, Sandro Spreiter

Mattiu Defuns

Il festival ha cumenzà ier saira e quai cun il musicist rumantsch Mattiu Defuns. El ha fatg il viadi a Losanna ed è stà bainvegnent tar ils romands. Defuns astgava sunar en il mirveglius club Le Romandie che era bain frequentà dals indigens e sper quai è el schizunt vegnì envidà da sunar live en il studio dal radio pr1ère da RTS.

Legenda: Mattiu Defuns e band en il club Le Romandie. RTR, Sandro Spreiter

Auters acts da la saira eran Marius Bear, KT Gorique u Zeal & Ardor, la metal band che ha il mument grond success era sur ils cunfins da la Svizra ora. Uschè han els era pudì sunar sin la tribuna gronda ed electrisà il public cun lur ghitarras.

Il program ed infurmaziuns enturn il festival chattais vus qua sin labelsuisse.ch, il link avra en ina nova fanestra.

Oz puspè live al radio

Questa saira vai vinavant cun ils concerts a Losanna e nus essan puspè live en il Radio Rumantsch davent las 20:00 fin las 22:00. Moderà vegn l’emissiun da Patrick Capaul ch’è pront cun buna musica, intervistas e forsa in u l’auter tip d’in artist che n’è anc betg uschè enconuschent.