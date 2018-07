Gia per la segunda giada a l'OAL: Las chanzuns da Baba Shrimps daventan spert verms d'ureglias e tschappan il public. Lur chanzun «Hurry» era la chanzun uffiziala da SRF per ils gieus olimpics en la Corea dal Sid.

Ein Beitrag geteilt von RTR (@rtr_srg) am Jul 19, 2018 um 2:15 PDT

Avis sin in sumegliant artitgel:

Hedgehog ha gia publitgà ses segund album. Els chantan per tudestg grischun, sias chanzuns en rinfrestgantas, positivas e raquintan las istorgias dal mintgadi.

Or da RTR dals 21.06.2018.

Kaufmann ha dà in concert unplugged en nossa rulotta a l'Arcas Rock 2018.

Sura a sanestra Urs e sut Livio cun Patricia che han gudagnà ils tickets per Ursin e Tizian.

Or da Battaporta dals 19.07.2018.

Legende: Video Sche be ina chaussa a l'OAL - Tge fissi? abspielen. Laufzeit 1:49 Minuten.

Sche be ina chaussa a l'OAL - Tge fissi?

20:59

Avant ses concert ha Barefoot to the moon visità Livio per in'intervista en nossa rulotta