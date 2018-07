Breitbild ha sunà in grondius concert a l'Open Air Lumnezia e quai è stà lur sulet concert da quest onn. Ils rappunzs da Cuira pudevan tschiffar il public e na ston insumma betg sa zuppar davos ils acts internaziunals.

Els sajan sa preparads in mez onn per quest concert ed els sajan detg cuntents da pudair sunar a l'OAL 2018. Quai han Breitbild ditg durant lur concert ed ils rappunz da Cuira han schon davent l'emprima secunda pudì tschiffar il public. Il concert dals Grischuns per ils Grischuns, nua che mintgin pudeva chantar cun, era in grond success e forsa il highlight da l'OAL18.

Livio Chistell ha fatg in'intervista cun Breitbild avant lur concert e sco i para en els puspè vidlonder d'experimentar en lur stanza da band...

Noss collegas da SRF han era gì plaschair da Breitbild. Ensemen cun ils visitaders da l'open air han els inscenà la chanzun «Für 1 hets immerno glangt»

Kraftklub

Els èn la band per ina festa grondiusa ed han fatg ina show che la Lumnezia n'emblida betg uschè svelt. La band da la Germania da l'Ost fa sound ch'els numnan «Randie Pop». Quai è ina maschaida da Rock, Pop e Rap e tutga uschia ils differents gusts dal public. Kraftklub provocheschan e quai animescha la glieud da sautar e chantar lur strofas. Cun in vehichel èn els i tras il public e suenter fatg in «Crowdsurf» sur l'entira massa ora enavos sin tribuna.

La «Startrampe»

Tschintg bands han sunà quest onn la gievgia sin la tribuna pitschna, la «Startrampe» da l'Open Air Lumnezia. Cumenzà ha Pascal Gamboni, il Rumantsch era ideal per arrivar a l'Open Air Lumnezia e pudeva schon trair blera glieud avant la tribuna. Sin el suandava Bearfoot to the Moon, Kaufmann, Hedgehog e Baba Shrimps. Oravant tut il concert dals Grischuns Hedgehog ha persvas. Da dar tut ha valì la paina – els han numnadamain gudagnà la concurrenza da sunar l'onn che vegn sin la tribuna gronda.

Legenda: Hedgehog RTR, Oceana Galmarini

James e Livio

Els dus èn vegnds bain per ina. James Gruntz, il musicist passiunà cun in master en musica da Jazz e in tip fitg simpatic che chapescha schizunt il Rumantsch.