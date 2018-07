Livio enconuscha la rulotta il meglier da tuts. Durant quatter festivals fa el emissiun da radio, live or da la rulotta. Uschia è ella ses studio da radio ed il lieu per far intervistas cun ils stars. La rulotta n'è dentant betg mo averta per ils promis, mintgin dastga vegnir sperasvi.

In ch'ha era visità nossa rulotta era Pascal Gamboni. Livio ha discurrì cun el sur l'Open Air Lumnzia da oz e pli baud ed el era tut surstà che Gamboni ha era bajegià si tenda.

In auter giast sin il bellezza canapé era Sergio Loretz, quai è la persuna che cudeschescha las bands per l'OAL. En l'emissiun da Semperverds ha el raquintà intginas anecdotas da backstage.

Turna da festivals 2018

La turnea da festivals è gia cumenzà il zercladur. Cun nossa #rulotta, il link avra en ina nova fanestra avain visità l'Arcas Rock a Cuira ed era l’Open Air Sur l’Aua en la Bregaglia. Sche vus avais marveglias chattais tut las contribuziuns sin rtr.ch/festivals