Ils visitaders dal #oal18, quels san co ins fa endretg party. E nus essan stads amez la glieud.

Gia mesemna saira eran ils emprims davant l'entrada dal Open air Lumnezia - e quai gia per la quarta giada.

Tschients da persunas èn alura vegnidas en gievgia ed han spetgà ditg. La party n'ha betg cumenzà pir sin l'areal.

Legenda: RTR / Oceana Galmarini

E finalmain èsi ì liber cun l'Open Air Lumnezia 2018.

Legenda: RTR / Oceana Galmarini

Ed uschia sa ha emplenì l'areal da tendas subit. Bunamain mintgin cun pli u main bler «stuff». Cler, tschertas chaussas dovr'ins. Ma tge dovr'ins propi? Tge è LA chaussa che ti prendessas cun tai sche ti dastgassas prender cun mo ina – chautschas sut ni tuttina il barschun da dents? :)

Auters fan quai forsa pli clever. Numnadamain cun prender in «büsli» ed alura san ins prender cun massa chaussas. Nus avain fatg in gir sin il parcadi nua ch'ils cools campaders e bus èn.

La proxima persuna che nus vulain preschentar è signur Jans. El è in dals vairs party people. El aveva era in bun motiv da far ina detga festa. Daco? Guardai mo sezs. ;-)

Quai n'hai probabel anc mai dà. Ed uschia va a fin in grondius open air cun super musica, buns tuns e bleras emoziuns.